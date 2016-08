LBV em Londrina é selecionada para a  Campanha Solidária Condor 2016 

Londrina

A Legião da Boa Vontade (LBV) foi selecionada para participar da Campanha Solidária Condor 2016 em Londrina/PR. A ação irá beneficiar ainda outras 21 instituições situadas em cidades do Paraná e de Santa Catarina. Além de receber doação financeira, as organizações escolhidas terão seus trabalhos divulgados no site, nos tabloides e nas mídias sociais que integram a Rede Condor.

A campanha, que ocorre desde 2007, é uma ação de responsabilidade social da Rede Condor em parceria com fornecedores e a ajuda de seus clientes e colaboradores. Durante o período de 23 de agosto a 25 de setembro, a iniciativa reverterá parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides em vales-compras Condor e doados às 22 instituições participantes.

LBV

A Legião da Boa Vontade atua em Londrina desde 1957 e no município mantém um Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na Rua Serra dos Pirineus, 920, Jardim Bandeirantes. No local, a Instituição desenvolve programas socioassistenciais voltados a famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, atende 195 pessoas, entre elas, crianças de 6 a 15 anos de idade que participam de atividades que despertam competências e habilidades, e promovem a vivência de valores e a integração familiar. Outras informações podem ser obtidas pelo tel.: (43) 3328-1100 ou acessando o site www.lbv.org.br.

Kleber Maricato/Aimp