Enap e Ministério do Planejamento realizam seminário internacional e semana de inovação e a II Semana de Inovação em Gestão Pública

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) realizarão, nos dias 19 a 22 de setembro de 2016, em Brasília (DF), o Seminário Internacional Governança, Inovação e Desenvolvimento e a II Semana de Inovação em Gestão Pública.

Os eventos acontecerão na sede da Enap, em Brasília (DF), e reunirão líderes governamentais e expoentes dos setores privado e acadêmico nacionais e internacionais, com o objetivo de promover a reflexão e o debate propositivo a respeito do cenário atual e das perspectivas do desenvolvimento, da governança e da inovação no Brasil e no mundo, com vistas à construção de uma agenda de temas e prioridades estratégicas de governo para os próximos anos.

Voltados a especialistas e dirigentes dos governos federal, estadual e municipal; representantes dos poderes Legislativo e Judiciário; do Ministério Público; de governos estrangeiros e organizações internacionais; de instituições de ensino e pesquisa e da sociedade em geral, os eventos visam fomentar debates sobre temas relacionados ao papel do Estado na promoção do desenvolvimento e da inovação em suas diversas vertentes.

Metodologia

Entre as atividades a serem realizadas estão conferências magnas, mesas-redondas e arenas de inovação. Serão abordadas estratégias para promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável, desafios ao desenvolvimento local e regional, os cenários complexos, assim como modelos internacionais de desenvolvimento, oportunidades e limitações. Além disso, serão visitados métodos, teorias, ferramentas e cases de inovação que apoiem o desenvolvimento.

Principais eixos temáticos

• Governança e inovação do setor público: importância para o desenvolvimento;

• Cidadão conectado: perspectivas e desafios para o engajamento social;

• Revolução das TICs, o novo papel do governo na sociedade da informação;

• Governança e qualidade do governo;

• Cultura da Inovação: empreendedorismo com impacto social.

O Seminário Internacional Governança, Inovação e Desenvolvimento e a II Semana de Inovação em Gestão Pública contam com o apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), do Projeto Diálogos Setoriais – União Europeia Brasil, do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e são patrocinados pela Caixa.

Confira a programação e outras informações no hotsite do evento, pelo endereço eletrônico seminarioinovacao.enap.gov.br.

