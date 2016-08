Londrina

Nos dias 05 e 06 de setembro, das 19 às 23 horas, na ACIL, a consultora empresarial Regina Nakayama ministrará o treinamento "Estratégias para o crescimento: Atendimento e vendas".

Os temas abordados serão o atendimento com foco nas vendas, o processo de venda e o papel do vendedor, conhecer o cenário e definir metas de vendas e plano de ação com estratégias inteligentes. Mais informações: (43) 3374-3082.