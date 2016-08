Município apresenta Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017

Londrina

Orçamento fiscal do município terá um incremento de 2,73% em relação ao orçamento de 2016

A Prefeitura de Londrina apresentou, na última sexta-feira (26), em audiência pública, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2017. O orçamento fiscal do município, que compreende os poderes Executivo e Legislativo, é de R$ 1.779.568.000,00, dos quais R$ 882.303.000,00 recursos próprios e R$ 897.265.000,00 vinculados. O orçamento representa um aumento de 2,73% em relação ao orçamento de 2016, que foi de R$ 1.732.262.000,00 bilhão.

Segundo os dados apresentados, as maiores despesas serão em Saúde e Educação. O Município prevê aplicar, nas obras e manutenção da rede básica de saúde, 23,67% das receitas de impostos e provenientes de transferências constitucionais (impostos arrecadados pela União e Estado), que representa R$ 221.291.000,00. O valor supera o mínimo constitucional de 15%.

O município aplicará, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o montante de R$ 267.635.000,00, que corresponde a 28.37% da receita de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, superando o mínimo constitucional de 25%. Somando-se outras transferências e receitas do Fundeb, a aplicação em educação totaliza R$ 387.675.000,00.

Para atender a política de Assistência Social, o município aplicará o montante de R$ 44.116.000,00 na Função Assistência Social, que corresponderá a 11,15% do total das Receitas Correntes, efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2015, provenientes de recursos não vinculados.

Investimentos

O município aplicará, em investimentos, R$ 141.832.000,00, que representam 8% do total do orçamento fiscal, oriundos de recursos próprios e vinculados, incluindo financiamentos.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Daniel Pelisson, a LOA deve ser encaminhada à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto, conforme estabelecido no inciso III, do art. 2º, dos Atos das Disposições Transitórias, da Lei Orgânica do Município de Londrina.

NC/PML