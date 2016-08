Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/08/2016

Primeira Leitura (1Cor 2,10b-16)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 10bo Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. 11Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12Nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu.13Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito: assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais.

14O homem psíquico – o que fica no nível de suas capacidades naturais – não aceita o que é do Espírito de Deus: pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. 15Ao contrário, o homem espiritual – enriquecido com o dom do Espírito – julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 144)

— É justo o Senhor em seus caminhos.

— Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura.

— Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!

— Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração.

— O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.

Evangelho (Lc 4,31-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. 32As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. 33Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: 34“Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus!”

35Jesus o ameaçou, dizendo: “Cala-te, e sai dele!” Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. 36O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: “Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem”. 37E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Jesus traz a serenidade de que nosso coração necessita

Sabe, meus irmãos, muitas vezes vivemos atormentados, inquietos e agitados, perdemos a nossa paz interior, a tranquilidade de espírito e coração. Agitamo-nos, preocupamo-nos e revoltamo-nos; e muitos de nós saímos do prumo da vida. Jesus tem misericórdia e compaixão das agitações da vida que nos tiram do caminho da retidão.

Assim como Jesus agiu com misericórdia com esse homem possuído por um espírito impuro, Ele também tem misericórdia das impurezas que tomam conta do nosso coração, da nossa mente e alma!

Achamos, muitas vezes, que temos de nos preocupar com aquela pessoa que está longe, que está atormentada ou possessa, porém, encontramo-nos em estado de possessão, revolta e agitação. Entregamo-nos à gritaria, às discussões, inimizades e intrigas, às coisas revoltantes que tiram nosso sono, nossa paz e tranquilidade.

O que nos resta é ter humildade, saber que precisamos encontrar o caminho da serenidade. Não importa como é o seu temperamento, se é mais calmo ou mais explosivo. Todos precisamos encontrar o caminho da serenidade para andar nesta vida! Precisamos de serenidade para falar uns com os outros, para resolver as situações da vida, para lidarmos com as dificuldades e realidades que, muitas vezes, não conseguimos mudar.

Não adianta se agitar, atormentar-se, cair na revolta, porque perderá a razão, a sensatez, o juízo e o equilíbrio. Se o caminho está difícil de andar, porque está tortuoso, sairemos do caminho, iremos nos arrebentar e cair nos abismos da vida.

Deus tem misericórdia de nós e quer que saia de nós, do nosso coração e da nossa mente aquilo que nos atormenta demais. Tudo o que Ele deseja é que tenhamos muita paz!

Permita, no dia de hoje, ser tocado por essa Palavra de Jesus que nos liberta de todo o mal. Permita que Ele tire de nós, liberte o nosso coração e nosso ser dos demônios que estão nos rondando. Poderíamos dar diversos nomes a eles, mas o que menos importa aqui são os demônios. O que mais importa é Jesus, porque Ele vence, exorciza, expulsa, traz a paz e a serenidade de que nosso coração necessita!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn