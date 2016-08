Receitas: Cheesecake ao Molho de Frutas Vermelhas

Gastronomia

Ingredientes

Massa

1 embalagem de Biscoito Maizena Isabela (400g)

100g de margarina sem sal

Recheio

2 embalagem de cream cheese (300g)

3 ovos

½ xícara (chá) de açúcar

Molho de Frutas Vermelhas

100g de framboesa congelada

100g de amora congelada

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo:

Passo 1: Prepare a massa: Bata no liquidificador, aos poucos, o Biscoito Maizena até obter uma farofa. Passe para uma tigela, junte a margarina e amasse até unir bem. Forre o fundo e a lateral de uma forma (média) desmontável, apertando com as pontas dos dedos para aderir bem. Leve à geladeira por 20 minutos.

Passo 2: Prepare o recheio: Bata no liquidificador todos os ingredientes e recheie a massa reservada. Leve ao forno (médio) por 40 minutos. Espere amornar e desenforme. Leve à geladeira.

Passo 3: Prepare o molho de frutas vermelhas: Leve ao fogo todos os ingredientes e cozinhe até as frutas desmancharem. Deixe esfriar e sirva com o cheesecake.

Rendimento: 8 porções

(www.isabela.com.br)