Do Paraná para a Alemanha

Bailarino de Francisco Beltrão é descoberto por companhia de dança alemã e selecionado para iniciar carreira no exterior

Ele começou a dançar aos 14 anos de idade por meio de um projeto social de hip hop desenvolvido em Francisco Beltrão. Desde então, a paixão do paranaense Daniel Perin pela dança só aumentou e o seu talento rapidamente transbordou para outras modalidades e fronteiras. Hoje, o jovem que, com muitos incentivos, deu os seus primeiros passos de dança em sua cidade natal, está de malas prontas para representar o Paraná em carreira internacional. Ele foi descoberto pela Ulm Theater, companhia de dança contemporânea alemã que realizou uma audição em Curitiba no mês de julho. O jovem foi escolhido a dedo e fechou o contrato com a companhia para trabalhar como bailarino no país por, no mínimo, dois anos.

Daniel teve o seu talento revelado ainda em 2011, quando a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra (ABABTG) identificou o potencial do garoto em uma seletiva da Mostra Paranaense de Dança em Francisco Beltrão. Desde então, ele sempre tem marcado presença nas seletivas da Mostra e por diversas vezes foi selecionado para a Etapa Final em Curitiba. Nas últimas edições, em 2014 e 2015, ele também apresentou coreografias próprias. Já em 2016, a participação foi como convidado na abertura dos espetáculos da Mostra Final, quando já integrava uma companhia profissional de Curitiba.

“Quando comecei a ir para a capital por meio do projeto da ABABTG, pude fazer várias oficinas que ajudaram no meu desenvolvimento. Foi a primeira vez que tive contato com uma companhia profissional como o Balé Teatro Guaíra e o meu sonho de fazer carreira em Curitiba aumentou”, comenta Perin. Em agosto de 2015, em uma de suas apresentações pela Mostra Paranaense de Dança, Daniel foi aceito na Cia de Dança Masculina Jair Morais e passou a residir na capital. Apenas um ano depois, quando a ABABTG trouxe para o Brasil Roberto Scafati, diretor artístico e coreógrafo da companhia de dança do Ulm Theater por meio de um intercâmbio artístico, o jovem participou de uma audição e encantou o diretor.

Com tudo pronto para embarcar em direção à Alemanha na segunda-feira, dia 29 de agosto, Daniel ressalta: “meu desejo agora é me estabelecer em carreira internacional representando o Paraná no exterior. Eu não vou sozinho. Carrego comigo todas as referências que tive no meu Estado, as pessoas que me ajudaram, incentivaram e me serviram de exemplo, os artistas e grupos nos quais tenho me inspirado. Quero levar a espontaneidade e a emoção latente própria do brasileiro para adicionar à excelência técnica e seriedade do trabalho alemão”, ressalta Daniel.

Junto com Daniel, segue para participar do Ulm Theater mais uma bailarina brasileira: Beatriz Caravetto, que também participou da ultima edição da Mostra Paranaense de Dança como convidada. A jovem de 23 anos é formada em Ballet Clássico pela Academia Cristina Cará, já participou da Cia Brasileira de Danças Clássicas, da Cia Jovem de São José dos Campos e estava integrando a Curitiba Cia de Dança neste ano ao ser selecionada pela companhia Alemã.

ABABTG

Fundada em 2007, a Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra surgiu para fortalecer a dança e demais artes motivando uma ligação sinérgica entre os setores público e privado. Para tanto, tem desenvolvido projetos culturais que promovam ações de formação, atualização, divulgação e fomento da dança, em suas diversas linguagens. A formação de público e o apoio à gestão de carreira de seus associados bailarinos, ex-bailarinos e apoiadores do Balé Teatro Guaíra também estão entre os compromissos da ABABTG. Formalizada como uma agremiação artística e cultural de caráter civil e personalidade jurídica e recentemente qualificada como Organização Social, a Associação tem demonstrado uma atividade intensa desde a sua fundação. Entre os seus principais eventos está a Mostra Paranaense de Dança, realizada anualmente em diferentes cidades do Estado para incentivar e valorizar bailarinos e grupos amadores e promover apresentações profissionais a preços populares. www.ababtg.org.br/mostra | https://www.facebook.com/ababtgoficial/