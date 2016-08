Capela mortuária do Cemitério de Ibiporã recebe melhorias

Cidades

Salas de velório do Cemitério Municipal São Lucas receberam aparelhos de ar condicionado, cortinas de ar, bebedouros e novos paramentos. Investimento é de R$54 mil

A Administração Municipal, por meio da Divisão de Cemitérios, realizou várias melhorias no Cemitério Municipal São Lucas, em Ibiporã. As três salas de velório ganharam aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTU’s, cortinas de ar e bebedouros industriais em aço inox. Além disso, os ambientes receberam novos paramentos: três mesas mortuárias, três altares, três porta-livros de presença e um carrinho de transporte de urna funerária, tudo em alumínio. Um bebedouro também foi colocado à disposição dos visitantes na área de acesso aos jazigos. O escritório, recém-reformado, também recebeu um aparelho de ar condicionado. O total investido é de R$54.284,00.

Segundo a Divisão de Cemitérios, o objetivo das melhorias é garantir um ambiente mais confortável e acolhedor em um momento difícil para as famílias que se despedem de seus entes queridos.

Nos últimos anos o Cemitério Municipal passou por várias melhorias, como a construção de um novo ossário com 110 caixas, 13 jazigos de três lugares cada, troca do telhado da entrada do cemitério, pintura da capela de oração, muro, calçadas e meio fio e instalação de grelhas para oferecer mais segurança aos visitantes na hora de acender suas velas e fazer orações aos entes queridos.

O Cemitério Municipal São Lucas possui cerca de três mil túmulos e 19.162 sepultados.

