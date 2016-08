Brasileiro de Estrada e Pista Juniores prossegue até domingo em Maringá

Esportes

Neste final de semana foram definidos os campeões da prova de resistência; evento reúne ciclistas entre 12 e 18 anos no Velódromo Municipal

Novos talentos do ciclismo brasileiro estão enfrentando um desafio e tanto esta semana em Maringá, onde está sendo realizado o Campeonato Brasileiro de Estrada e Pista Juniores, que termina no próximo domingo. No domingo (28), foi dada a largada para a prova de resistência. O percurso, considerado um dos mais duros dos últimos anos foi um dos grandes protagonistas da competição.

O circuito de 10 km pelo Parque Tecnológico era bastante exigente, com muitas subidas, e as dificuldades só aumentaram com o vento forte que não deu trégua. Os atletas da categoria Junior Masculino mostraram muita garra e determinação na briga pelo título, que foi finalizada após completarem 10 voltas no percurso, totalizando 100 km percorridos. Ricardo Dalamaria (GF Assessoria Esportiva/Curitiba) fez uma prova agressiva desde o começo, abrindo uma boa vantagem para o pelotão a partir da terceira volta. Mas Rafael Augusto (Memorial/Santos/Fupes) manteve um bom ritmo e na sexta volta alcançou o paranaense.

Faltando duas voltas para o fim, Dalamaria partiu para uma nova fuga solitária, mas foi alcançado no fim pelos ciclistas Rafael, Finkler e seu companheiro de equipe Victor Ranghetti. No Sprint final, na última volta, Leonardo Finkler (Bike Point/FME Criciúma) desbancou os favoritos e ficou com o título, fechando a prova em 2h59min22s. Ricardo Dalamaria acabou cruzando em terceiro lugar, 2h59min25s, um segundo atrás do colega de equipe Vitor Ranghetti, segundo (2h5min24s). Rafael encerrou em quarto lugar (2h59min27s).

"Foi uma prova muito dura que acabou definida na última volta. Eu decidi fazer uma tática arriscada, mas preferi pagar o preço para tentar ficar com o título. Infelizmente escapou no final, mas isso mostra que o equilíbrio está muito grande na categoria e qualquer detalhe faz a diferença. Mas saio satisfeito por ter feito uma boa prova e ter conseguido subir ao pódio, que era meu objetivo", destacou Dalamaria, que no sábado (27) havia se sagrado campeão da prova de contrarrelógio individual em sua categoria.

Disputas apertadas

Na Junior Feminina, Carolina do Nascimento (Clube Maringaense de Ciclismo), fez a alegria da torcida local, vencendo a disputa contra Letícia Alana (Brucicle), atual bicampeã da prova de contrarrelógio. Carol terminou o percurso de 40km em 1h30min09s080, poucos centésimos a frente de Letícia, segunda colocada (1h30min09s251). Nicolle Wendy Borges (Ciclo Clube Romeo) completou o pódio em terceiro (1h30min13s).

"Foi muito emocionante conquistar esse título para minha equipe de Maringá. Como estou agora morando na cidade, treinei bastante para alcançar esse resultado e acabou dando certo. O calor da torcida motivou bastante e pude retribuir com o ouro. Agora é continuar focada para as provas do velódromo que são minha prioridade", afirmou Carol.

Na Juvenil Masculina, Vinícius Rangel (U.C.I Iracemapolis) também ganhou sua segunda medalha de ouro na Estrada, encerrando o percurso de 6 voltas em 1h46min54s. Gabriel de Oliveira (Acilha/Centro de Excelência de Ilha Solteira/Ilha Solteira) e João Marcelo Mesquita (Associação Catalana de Ciclismo) foram o segundo e terceiro colocados, respectivamente, com os tempos de 1h47min49s e 1h48min12.

Entre as meninas da Juvenil, que deram duas voltas no circuito, o destaque foi Amanda Kunkel (Clube Maringaense de Ciclismo), vencedora da prova com 41min41s007. A dupla da equipe Memorial/Santos/Fupes, Catarina Cardoso e Marcella Pereira, terminou com a prata (41min41s557) e o bronze (41min41s669), respectivamente.

Na categoria infanto-juvenil, a disputa masculina foi muito apertada e um grupo de 5 atletas disputou a vitória nos centímetros finais. Kayllan Machado (Campos Speed Cycling/FME/FECIERJ) foi o primeiro a finalizar o percurso de 40km, com 1h16min54s128, ficando a apenas 19 milésimos de segundo à frente do segundo colocado, Henrique Rabuske (Santa Ciclismo), e 385 centésimos de segundo do terceiro, Willians de Andrade Jr. Na prova feminina Julia Maria Constantino (Clube Ciclístico Araponguense) foi a campeã, terminando o percurso de 20km 45min22s, seguida por Vitoria Costa, segunda, e Ana Gabriela Nogueira (Associação Esportiva Gilmar Bicicletas), terceira.

Durante toda a semana haverá competições no velódromo. As provas começam às 15h hoje (30) e se estendem até domingo (3).O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Pista Junior é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Vera Barão/Asimp

Clique nas fotos para ampliar