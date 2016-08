Isabella Lacerda e Halysson Ferreira vencem Brasileiro de Mountain Bike Marathon 2016

Esportes

Sob o sol escaldante, ciclistas fizeram bonito na cidade de São Fidelis, no Rio de Janeiro

Palco do maior evento esportivo do planeta, o estado do Rio de Janeiro voltou a ser o centro das atenções do mountain bike nacional neste domingo, durante a realização do Campeonato Brasileiro de Mountian Bike Marathon, que aconteceu na cidade de São Fidelis, reunindo mais de 300 atletas na disputa pelo título nacional.

O grande favorito na categoria Elite masculino, Halysson Ferreira, campeão em 2015, chegou motivado e mais uma vez mostrou seu potencial para defender o título nacional. Halysson, que defende a equipe Associação Radical Sports, venceu no Sprint final e cruzou a linha de chegada com 3h16min28s para garantir o bicampeonato.

“A prova foi duríssima e o forte calor também contribuiu para o desgaste. Mas terminar mais uma vez com a vitória é incrível e muito importante para a equipe. Agradeço a todos que ficaram na torcida”, agradeceu o campeão.

A segunda colocação ficou com o atleta Alysson Serra Lucas (Minas Bike) terminando com 3h16min28s, seguido por Hugo Prado Neto (OCE/Cannondale/Team) que fez 3h16min40s.

Na categoria Elite feminino, prevaleceu a garra e determinação da ciclista Isabella Lacerda (LM Bike/Sense/Shimano), que mesmo sendo especialista em XCO (Cross Country), marcou presença no marathon e saiu com a medalha de ouro finalizando a prova com 3h49min50s. Tania Clair (Free Force) terminou na segunda colocação marcando 4h04min00, seguida por Viviane Favery, campeã em 2015, na terceira colocação com 4h05min04.

“Muito feliz com esse título inédito em minha carreira! Foi uma prova muito dura debaixo de um sol escaldante e mais de 2200m de subida acumulada. Essa vitória significou muito pra mim, superação e determinação foi o que me fez subir no lugar mais alto do pódio. Eu tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora que estão sempre olhando por mim, me protegendo de todo perigo, e todos que estiveram ao meu lado”, declarou Isabella.

Também comemoraram a vitória: Geraldo Rodrigues, na Master 30-34; Wilian da Silva, na Master 35-39; Leandro Rambo, na Master 40-44; Abraão Azevedo, na Master 45-49; Ricardo Machado, na Master 50-54; Larry Martins, na Master 55-59; Tamara Neto na Master, feminino; Lucio Soares, na Sub-30 e Hermes Santana, na Veteranos.

Vera Barão/Asimp

Clique nas fotos para ampliar