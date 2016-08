Academia Madureira é campeã da Copa Paraná de Taekwondo

Esportes

Aconteceu neste final de semana a Copa Paraná de Taekwondo na cidade de Londrina, no Ginásio de Esportes do Maria Cecília. O evento contou com 26 equipe e mais quase 500 atletas e teve como organizadores Lopes & Aguiar, com a chancela da Federação Paranaense de Taekwondo. O certame contou pontos no ranking estadual e serviu de seletiva para a Copa do Brasil que será em novembro em Brasília.

Nos resultados gerais por equipes na categoria faixas coloridas a equipe Gilberto TKD de Santo Antonio da Platina sagrou-se campeã , seguidas da equipe Madureira de Londrina em segundo e em terceiro Mizokami TKD de Londrina. Já na categoria faixas pretas a equipe Madureira sagrou-se campeã, AOPTKD de Cascavel vice campeã e terceira colocada a equipe Ferla TKD de Curitiba. Com isso, no geral, a Academia Madureira de Londrina foi a grande campeã no geral da competição.