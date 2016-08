Adapar altera portaria que estabelece o período de semeadura e colheita de soja

Agronegócio

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), empresa vinculada à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, emitiu a Portaria nº 189, alterando a de nº 193, que estabelece o período de semeadura e colheita de soja no Estado.

O objetivo é esclarecer que, para controle da ferrugem asiática, é importante que não haja plantas vivas de soja a campo antes de 16 de setembro. Mas não impede que a semeadura ocorra antes desse período.

Para a Adapar, esse período de vazio sanitário é fundamental para que as lavouras iniciem seu desenvolvimento sem a presença do fungo causador da doença. Se houver antecipação da semeadura, o produtor poderá colher precocemente, podendo aproveitar oportunidades para novas opções de cultivo no período da safrinha, em substituição ao plantio da soja safrinha que continua proibido no Paraná, como estratégia de combate à ferrugem asiática.

Conforme portaria da Adapar em vigor, continua proibido plantar a soja no período da safrinha, entre junho a setembro. Com isso evita-se a formação de hospedeiros – por meio de plantas vivas – para os fungos da ferrugem asiática. Essa doença ameaça o desempenho da soja, principal lavoura de grãos plantada entre a primavera e o verão no Paraná.

A medida atende os interesses dos sojicultores paranaenses. “Inclusive ela é bem vista pela pesquisa agrícola porque vai resultar em menos aplicação de fungicidas nas plantas, com chance de sucesso para as lavouras que terão menos resíduos químicos”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara.

“Além disso, os produtores podem colher a soja antes e ganham oportunidade para plantar o milho safrinha em um momento adequado para escapar de geadas intensas que ocorrem no inverno, quando a cultura ainda está se desenvolvendo”, completou.

Riscos

A alteração na portaria permite ao produtor plantar a soja antes do calendário previsto para o início do plantio da safra de verão, desde que não haja plantas vivas de soja - ou seja, emergentes -, até 16 de setembro, data respaldada pelo seguro agrícola.

De acordo com o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar, Adriano Luiz Riesemberg, a pesquisa agronômica recomenda o plantio da soja o mais cedo possível para que as lavouras tenham menor incidência do fungo que causa a ferrugem. Mas o produtor deve estar ciente que ao antecipar a semeadura vai correr os riscos inerentes à época de transição entre as estações do ano, como geadas de final de inverno. “Para fins de controle da doença, o que interessa é que não haja plantas vivas de soja até o dia 16 de setembro”, ressaltou.

O calendário agrícola, com respaldo do seguro rural do Proagro, prevê que o plantio de soja no Paraná seja iniciado a partir de 16 de setembro.

Ferrugem Asiática

A ferrugem asiática é uma doença causada por fungos que se hospedam nas plantas vivas de soja, onde permanece viável até a próxima safra.

A doença provoca grandes perdas econômicas aos agricultores, pois reduz a produtividade e aumenta os custos diante da necessidade de aplicação de fungicidas.

AEN