FILO 2016 - PROGRAMAÇÃO - Terça-feira, 30 de agosto

Cultura

Terça-feira, 30 de agosto

ARTISTA DE FUGA – Araucária Produções Artísticas/ Marcos Damaceno Companhia de Teatro (Curitiba-PR)

Um escritor, em meio à desordem que se tornou o seu dia a dia, mergulha em pensamentos e sentimentos tão caóticos quanto sua vida cotidiana. Com dificuldades em lidar com a situação, ele se pergunta se é possível escapar da morte, tentando fugir da própria vida banal. Procrastinador crônico, nunca dá conta de seus compromissos, prazos, tempo, relacionamentos. Ele se refugia em espaços mentais, onde pretensamente encontraria o lugar ideal para a construção de sua obra-prima. A montagem, que transita entre o trágico e o patético, traz no elenco Paulo Alves, Eliane Campelli e a premiada atriz Rosana Stavis. A música de David Bowie dá o clima do espetáculo. Apresentação nesta terça-feira (30), com reapresentação na quarta (31), às 19 horas, no Teatro Zaqueu de Melo (Av. Rio de Janeiro, 413). Ingressos à venda na bilheteria do Royal Plaza Shopping e pelo site Disk Ingressos, por R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada). Confira: www.filo.art.br.

ATIVIDADES FORMATIVAS

MÁSCARA NEUTRA – Oficina com Inês Marocco (Porto Alegre-RS)

Oficina com Inês Marocco, diretora de espetáculos, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta atividade é voltada a estudantes, atores e pesquisadores das artes cênicas que já se inscreveram neste curso de formação. Até 2 de setembro, das 14 às 18 horas, no Laboratório 1 (L1) – Artes Cênicas CECA – Campus UEL.

TREINAMENTO DO ATOR A PARTIR DA LINGUAGEM DA MÁSCARA TEATRAL – Oficina com Venício Fonseca – Grupo Teatral Moitará (RJ)

Oficina de Venício Fonseca, fundador do Grupo Teatral Moitará (RJ), que pesquisa a técnica e arte do ator através da máscara teatral. Para alunos, atores e pesquisadores inscritos. Até 2 de setembro, das 14 às 18 horas, no Laboratório 2 (L2) – Artes Cênicas - CECA – Campus UEL.

Serviço:

Festival Internacional de Londrina – FILO 2016

De 26 de agosto a 11 de setembro

Realização: Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná e Universidade Estadual de Londrina

Patrocínio: Petrobras, Governo Federal, Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Universidade Estadual de Londrina, Unimed Londrina, Horizon – John Deere.

Informações: www.filo.art.br