Escolas municipais promovem ações durante a Semana Cívica

Geral

As escolas municipais de Londrina irão desenvolver diversas atividades voltadas à Semana Cívica, que acontece de 1 a 7 de setembro. Os trabalhos incluem apresentações artísticas e atividades desenvolvidas em sala de aula sobre a história do País, Hino Nacional e bandeira do Brasil.



Segundo a diretora pedagógica do Município, Mariângela Bianchini, as atividades ressaltam o conceito de pátria e despertam o sentimento de patriotismo, amor e respeito. “Algumas atividades resgatam a cultura e história do País e mostram, para os alunos, as obrigações que nós, como cidadãos, temos para com a nossa pátria”, disse.



A Escola Municipal Dr. José Hosken de Novaes, por exemplo, irá realizar um desfile cívico na comunidade no dia 6 de setembro. O tema será o mesmo do que será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, no dia 7 de setembro, “Educação e esporte, unindo nações e transformando cidades”. A previsão é de que aconteça pela manhã, com início às 9 horas.



As comemorações iniciam no Ginásio de Esportes, que fica na lateral da unidade escolar, na rua Serra do Roncador, s/n, no jardim Bandeirantes. Os alunos irão cantar o Hino Nacional e depois percorrerão diversas ruas do bairro, em um percurso de 1,7 quilômetro. Participam cerca de 270 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os estudantes deverão ser acompanhados pela fanfarra do Colégio Estadual de Guaravera.



A diretora da unidade, Adriana Belizario da Silva, contou que durante o desfile os alunos irão representar os atletas medalhistas, deuses e símbolos olímpicos, abordando a origem das olimpíadas, vão apresentar as bandeiras dos países medalhistas em 2016, as modalidades olímpicas e os atletas londrinenses. “Também vão abordar os esportes que acontecem no bairro, representar o passeio ciclístico que é realizado tradicionalmente no bairro e finalizam com um trabalho que representa a união das nações”, contou.



Segundo a diretora, o objetivo da ação é promover a valorização da cidadania, despertando sentimentos de responsabilidade social e de respeito enquanto cidadãos. “Este desfile envolve toda a comunidade e familiares dos alunos, que acompanham todo o percurso”, disse.



Mais ações - Outra escola, a Ruth Ferreira de Souza, irá promover uma atividade de sensibilização que envolve uma exposição de trabalhos realizados em sala de aula com os 207 alunos da unidade. Os trabalhos estarão em exposição às 8 horas e às 13h30. A supervisora da unidade, Isabel Barion, informou que durante toda a Semana da Pátria os alunos vão cantar os hinos Nacional, da Independência e à Londrina. “Os professores trabalharam com os alunos a bandeira do País e a letra do Hino Nacional, incluindo seu significado e história”, disse.

N.Com