Editora Globo abre inscrições para o Programa de Estágio 2017

Jovens talentos têm a oportunidade de iniciar a carreira numa das empresas do Grupo Globo

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Editora Globo 2017. Os interessados podem se inscrever no site editoraglobo.globo.com/estagio até o dia 30 de outubro. O grande diferencial da empresa é oferecer o sistema de rodízio entre as redações e a produção de um projeto no fim de cada ano orientado por tutores (profissionais da casa de diversas áreas).

O selo Globo Alt, da Globo Livros, é um bom exemplo dessa dinâmica. O projeto nasceu de um grupo de estagiários que apresentou a proposta em 2014 a uma banca formada por diretores executivos da Editora Globo. Entre os critérios de avaliação, estão originalidade e viabilidade da proposta.

São vagas para universitários com formação prevista entre dezembro de 2017, julho/dezembro de 2018 ou julho de 2019 dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Design Digital, Design Gráfico, Desenho Industrial, Design de Interiores, Direito, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Jornalismo, Letras, Marketing, Produção Editorial, Publicidade e Propaganda e Sistemas da Informação.

Além de concluir a graduação no período mencionado, os candidatos também devem ter bom texto e inglês avançado, ser antenados com os acontecimentos do mundo e ter uma atuação ativa em plataformas multimídia e redes sociais. Ser apaixonado por conteúdo e informação é essencial.

A seleção será dividida entre testes online (português, inglês e raciocínio lógico), entrevistas coletivas, dinâmicas de grupo com gestores, avaliação de texto, avaliação de portfólio online (estudantes de arte) e entrevista final.

O novo grupo de estagiários iniciará em janeiro de 2017. Os estudantes participam do programa de avaliação e acompanhamento constante de seu desempenho, além de treinamentos, oficinas, workshops e palestras com profissionais da casa e do mercado, constantemente.

Adriano Plesskott/Asimp