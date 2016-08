Acaba hoje (31) saque do abono PASEP/PIS para 6 mil no Paraná

Geral

Um total de 6.184 trabalhadores do Paraná não sacou o Abono Salarial ano-base 2014. O prazo acaba hoje (dia 31). O dinheiro está disponível em agências do Banco do Brasil. O valor é de um salário mínimo (R$ 880).

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) obteve do superintendente do Trabalho e Emprego no Paraná, Paulo Kronéis, a lista de todos os beneficiados. Kronéis pede aos prefeitos que informem os trabalhadores com a máxima urgência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 41-3901-7547. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal http://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento.

Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa, no caso do PIS, no telefone 0800-726 02 07, ou Banco do Brasil, no caso do Pasep, pelo número 0800-729 00 01. Os atendentes da Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também podem ajudar.

Os beneficiários

Em todo o Brasil, são 904.392 beneficiários. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. "Precisamos fazer com que a informação chegue ao maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.

Desde o início do calendário do ano-base 2014, foram pagos mais de R$ 18 bilhões a 22,2 milhões de trabalhadores, o que corresponde a 94,45% do total de beneficiários do PIS/PASEP. O recurso que não for sacado será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). (Fonte: http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=3725)

Asimp/AMP/Pr