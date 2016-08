Conselho Municipal de Assistência Social prepara II Audiência Pública

Londrina

Encontro será realizado no dia 16 de setembro, com o tema “Assistência Social em Londrina como política de proteção social e garantidora de direitos"

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) está trabalhando nos preparativos da II Audiência Pública do Conselho Municipal de Assistência Social. O encontro, que será realizado em 16 de setembro, é aberto a toda a comunidade, com prioridade aos usuários dos serviços da rede socioassistencial local. O início será às 13 horas, na Câmara Municipal de Londrina, que fica na rua Governador Parigot de Souza, 145.

As audiências públicas são realizadas anualmente pelo CMAS em cumprimento à resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, e contam com a participação de representantes de órgãos e entidades governamentais e não-governamentais. O tema da edição de 2016 é “Assistência Social em Londrina como política de proteção social e garantidora de direitos".

De acordo com a presidente do CMAS, Valmirete Alves da Silva, um dos principais objetivos da audiência é fornecer visibilidade aos serviços ofertados em Londrina pela política de assistência social. “A nossa expectativa para este encontro é mostrar para a comunidade os serviços que a Assistência Social, seja ela de ordem governamental ou não-governamental, oferece em Londrina hoje. Além de divulgar as atividades realizadas, pretendemos levantar quais são as principais demandas dos usuários, através da participação do público”, frisou.

Na programação do evento, está prevista a palestra com a professora doutora em Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Márcia Pastor, que irá abordar o tema do encontro. “A fala da professora vai pontuar quais são as demandas sociais do Município, do nosso Estado e do País. Com uma visão ampla, ela deve apontar o cenário das políticas socioassistenciais neste momento de crise econômica e política, para que possamos identificar de que forma temos conseguido responder a essa realidade em nossa cidade”, explicou a presidente do Conselho.

Valmirete acrescentou que, após a palestra, haverá uma apresentação da Rede Socioassistencial de Londrina por território, nos níveis de proteção básica e especial. “A Secretaria Municipal de Assistência Social vai levar ao conhecimento do público as atividades executadas por região. A intenção é que os usuários conheçam o trabalho desenvolvido nas suas proximidades”, contou.

Os participantes da II Audiência Pública do CMAS poderão utilizar o momento de debate para apresentar suas dúvidas e sugestões sobre os serviços de assistência social prestados na cidade. “Teremos uma mesa formada por autoridades locais do executivo e judiciário, justamente para que os usuários possam discutir e questionar amplamente essas questões”, disse Valmirete.

Juliana Gonçalves/NC/PML