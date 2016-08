Multinacional de pet food quer investir mais de R$ 1 bilhão no Brasil até 2020

Agronegócio

Anúncio foi feito durante audiência com o ministro Blairo Maggi

Segundo lugar no mercado mundial de pet food, o Brasil poderá aumentar ainda mais sua participação nesse segmento com a previsão de investimentos que devem ser realizados pelo setor nos próximos anos. Em reunião com o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária Abastecimento) ontem (30), o presidente da Mars Pet Care Brasil, José Carlos Rapacci, anunciou a intenção da multinacional americana de investir mais de R$ 1 bilhão, até 2020, no Brasil.

O Plano Agro+, lançado na semana passada pelo ministro, estimulou ainda mais os investidores. “Qualquer medida que torne os processos menos burocráticos e mais transparentes são bem-vindas pelos investidores”, observou Rapacci.

O presidente da Mars Pet Care Brasil informou ao ministro que a empresa deverá investir, ainda este ano, cerca de R$ 170 milhões na construção de uma fábrica de pet food na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. De imediato, serão gerados mais de 100 empregos diretos.

A produção da nova fábrica será para atender tanto o mercado interno quanto para exportação. Em 2015, o setor faturou cerca de R$ 18 bilhões. Desse total, mais de R$ 500 milhões foram com a exportação de alimentação, acessórios e medicamentos.

