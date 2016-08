Destaque da Semana: Graziella Yumi Ogaki Adao

Social

A capricorniana, Graziella Yumi Ogaki Adao, Miss Nikkey Londrina e Paraná 2016, revela que seu sonho é ser bem sucedida profissionalmente, Graziella é advogada, e também poder viajar e conhecer lugares. Com 25 anos, além de desfilar, a advogada realiza atividades jurídicas, sociais e filantrópicas junto ao Núcleo Jovem da OAB, gosta também de praticar exercícios físicos com um grupo de corrida.

Conheça um pouco mais da bela Graziella Yumi.

Características: altura: 1,67m /busto: 85cm / quadril: 89cm

Grau: Ensino Superior Completo – Direito

O que gosta: Gosto de estar com a família, de poder aproveitar o tempo com os amigos, seja para festas, pub, sair para jantar. Gosto de novas experiências, de novos lugares, de conhecer novas pessoas e aproveitar todas as oportunidades que me surgem.

Coleção: Souvenirs, objetos simples que resgatem alguma memória boa/importante.

Comidas: Massas e comida japonesa

Seu forte: Sinceridade e amizade, sou muito grata pelas pessoas que tenho ao meu redor, então o meu maior objetivo é sempre poder retribuir da melhor forma que estiver ao meu alcance.

