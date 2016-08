Londrina: Trio feminino vence as três modalidades do concurso Menu Von Borstel

Gastronomia

Iniciativa desafiou público a harmonizar gastronomia com cerveja. Final aconteceu no último sábado (27)

Sábado foi a noite delas: Heloísa Buck, Lorena Pissinini e Andreia Cristina são as grandes vencedoras da 1ª edição do concurso Menu Von Borstel, parceria entre a cervejaria von Borstel e a Menu Escola de Gastronomia que incentivou a criação de receitas gastronômicas com adição de cerveja no preparo. Oito participantes concorreram às finais nas categorias Entrada, Prato Principal e Sobremesa.

Heloísa Buck venceu na categoria Entrada com o prato ‘St. Coxinha de Costela’, cuja massa de mandioca é feita com cerveja St. Deutsch (cerveja estilo alemã da von Borstel). O prato, que passou pela semi-final, ganhou uma melhor apresentação e adição de molho de pimenta como acompanhamento, conta Heloisa. O clima mais descontraído também ajudou: “Fiquei um pouquinho nervosa por ser a final... Mas é sempre bacana saber que a gente ganhou”, diz. A receita deve entrar no cardápio do Mercado Guanabara na próxima temporada e a estudante de gastronomia, que já preparava quitutes por encomenda, pretende continuar com o trabalho.

A vencedora da categoria Prato Principal, Lorena Pissinini, preparou ‘Medalhões ao caramelo de cerveja’, usando a Little London (cerveja estilo inglês da von Borstel). Para a apresentação final, os medalhões tiveram adição de crisp de alho poró. “Foi muito emocionante, eu estava muito nervosa, e vencer foi muito legal, é uma oportunidade muito interessante para a minha carreira que está começando”, conta a profissional de gastronomia. Os próximos planos dela incluem uma temporada fora do Brasil: “estou procurando um estágio na Itália, quero passar um tempo fora, aprender pratos novos e conhecer uma cultura nova”, revela.

Já Andreia Cristina, que ganhou na categoria Sobremesa, preparou o ‘Jerimum Londrino’, doce de abóbora com quantidade de açúcar reduzida em relação às receitas tradicionais, usando também a cerveja Little London. “Melhor que participar, foi saber que tem gente que se preocupa em fazer coisas diferentes com o pessoal daqui de Londrina”, diz. “Quero realizar um ‘jantar dos campeões’. A mulherada detonou no concurso, então eu gostaria muito de poder cozinhar com elas de novo”, conta, com bom humor.

Segunda edição

Uma segunda edição já está sendo planejada para 2017. Marcus e Fernando von Borstel, proprietários da Cervejaria von Borstel, concordam que a iniciativa superou todas as expectativas, positivamente. “É um concurso muito benéfico para a cidade, que tem uma cultura cervejeira e uma gastronomia fortes. Londrina merece a existência de um concurso como esse”, afirmam.

Pablo Lussich, sócio da Menu, acrescenta ainda que foi muito bacana ver o amor à gastronomia refletido nas receitas dos participantes. “A ideia é movimentar a gastronomia na cidade. A cerveja é uma paixão brasileira. Então, fazer um concurso com uma cervejaria de Londrina e uma escola de gastronomia da cidade é realmente muito bom”, conta.

As vencedoras receberam prêmios em dinheiro de R$ 500,00, R$ 250,00 em vale compras no Musamar e o Troféu Menu von Borstel, além da oportunidade de ter a receita integrada aos cardápios dos restaurantes locais como Baro Bistrô, Rosso Pomodoro, Mercado Guanabara e La Palme, e da confeitaria Mister Cuca, parceiros do concurso.

