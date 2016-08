Deputado Hauly defende a Lei da Ficha Limpa

Política

Autor da Lei 9.755, que determinou a transparência total dos gastos públicos por meio da divulgação na internet da página “Contas Públicas”, com balanços, arrecadação, compras e os demais dados envolvendo a União, Estados e Municípios, líder na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal que impôs limite e responsabilidade aos gastos públicos, subscritor do projeto da Lei da Ficha Limpa, e agora subscritor e vice-presidente da Comissão Especial que analisa as “10 Medidas Contra a Corrupção”, o Deputado Federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) defendeu legislação mais rigorosa no combate à impunidade.

Hauly criticou o posicionamento do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilmar Mendes, que se manifestou contrário a Lei da Ficha Limpa e também as “10 Medidas Contra a Corrupção”. “A quem interessa detonar a Lei da Ficha Limpa, Operação Lava Jato e impedir o avanço das “10 Medidas Contra a Corrupção? Justamente quando o País promove uma verdadeira cruzada contra a impunidade, temos mais é que apoiar e participar deste momento histórico de fortalecimento das instituições deste País”, questiona.

Para Hauly, a Lei da Ficha Limpa já cumpriu um papel determinante ao impedir políticos condenados de disputar cargos públicos; quando entrar em vigor, as “10 Medidas Contra a Corrupção” também vão apertar ainda mais o combate a impunidade; e a Operação Lava Jato é um divisor de águas, pois tem levado para a prisão as mais altas autoridades deste País. “Avante Polícia Federal, procuradores do Ministério Público Federal e juiz Sérgio Moro, pois o Brasil precisa continuar sendo passado a limpo”, defende Hauly.