Semana da Pátria será aberta nesta quinta-feira (1)

Geral

Nesta quinta-feira (1), às 8 horas, terá início a Semana da Pátria, no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto. A abertura contará com a participação da secretária Municipal de Educação, Janet Thomas e de quatro escolas municipais, que levarão cerca de 80 alunos. As comemorações prosseguem nos dias 2, 5 e 6, no mesmo horário e local, e terminam com o Desfile de 7 de setembro.



Participam da abertura as escolas municipais Melvin Jones, Carlos Dietz e Maria Carmelita Vilela Magalhães. Os alunos da escola David Dequech também estarão presentes e farão uma apresentação artística. Participam também representantes do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná e 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (Força Verde). Na programação consta, ainda, uma contação de histórias. Todos os dias haverá hasteamento de bandeiras.



No dia 2 estão previstas as participações da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, das escolas municipais Maria Carmelita Vilela Magalhães, Mercedes Martins Madureira e Norman Prochet, além do Grupo Escoteiro do Ar - Orion, 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Paraná e Polícia Rodoviária Estadual.



A programação do dia 5 contempla as participações das secretarias municipais de Defesa Social e Cultura, das escolas municipais Maria Carmelita Vilela Magalhães e Jadir Dutra, Guarda Municipal e Tiro de Guerra de Londrina. Haverá também apresentações artísticas de crianças atendidas pelo Centro Esperança Por Amor Social (CEPAS) e pela Vila Cultural Flápt.



No dia 6 estarão presentes as escolas municipais Nina Gardeman, Francisco Pereira de Almeida Junior, Maria Carmelita Vilela Magalhães e San Izidro. Participam também a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e 3º Grupamento de Bombeiros.



Desfile – Com o tema “Educação e esporte, unindo nações e transformando cidades” o desfile inicia às 9 horas, com concentração na avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste). O início será na rua São Luiz e a dispersão na rua Mossoró. O desfile já conta com a participação de 20 unidade escolares inscritas, sendo 18 municipais e duas estaduais, além de 22 instituições.



Também participarão diversos representantes das forças de segurança, como Tiro de Guerra de Londrina; ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e da Força de Emergência das Nações Unidas; 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná, 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Paraná; 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, 3º Grupamento de Bombeiros, Guarda Municipal de Londrina, Guarda Municipal Mirim da Escola Municipal Maria Candida Peixoto Salles, 3º Grupamento de Bombeiros, Instituto Médico Legal (IML) e 10ª Sub-divisão Policial de Londrina (Polícia Civil).



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, até o momento estima-se que 5 mil pessoas participarão do desfile, mais do que no ano passado, quando participaram aproximadamente 4 mil pessoas. Ao todo, o evento reuniu, em 2016, cerca de 10 mil pessoas.