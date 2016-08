Confira a programação do Filo 2016 desta quinta-feira (1)

Cultura

Quatro atrações estão na programação do 48º Festival Internacional de Londrina (Filo) desta quinta-feira (1). São três peças de teatro, incluindo um espetáculo internacional, e um show musical em celebração ao samba. O público pode adquirir os ingressos para os eventos na bilheteria do Royal Plaza Shopping e pelo site Disk Ingressos (http://www.diskingressos.com.br/). Para as peças, os ingressos custam R$30 e R$15 (meia-entrada) e para a apresentação musical a entrada é R$10 no próprio local. A programação completa festival está no endereço www.filo.art.br.



A peça “Maria que Virou Jonas ou a Força da Imaginação” será apresentada às 19 horas, na Divisão de Artes Cênicas/Casa de Cultura UEL, na Av. Celso Garcia Cid, 205. Em cena, dois atores transgêneros se encontram num “chat-rolete”, compartilhando online o convite para a participação numa peça teatral. O público verá o impasse sobre a distribuição dos papéis masculino e feminino.



Os atores se revezam nos personagens, enquanto lançam uma discussão sobre identidade de gênero, questionando os limites entre representação, fantasia, teatralidade, aparência e verdade. O texto é baseado no ensaio “A Força da Imaginação”, do filósofo Michel de Montaigne, sobre Germain Garnier que, nascido Marie, muda de sexo e é aceito socialmente como homem. A montagem tem dramaturgia de Cássio Pires e da Cia. Livre, com direção de Cibele Forjaz.



Também às 19 horas, o espetáculo “Viagem longa, grana curta – Uma epopeia clownesca”, do Clac Circo Londrina, leva a comédia para o palco do Teatro Zaqueu de Melo, na Avenida. Rio de Janeiro, 413. Ao descobrir o diário de seu avô, o palhaço Poca Sombra convida seu melhor amigo, Geleia de Mokotowski, para partir em uma viagem ao redor do mundo, mesmo sem ter um tostão no bolso. Somente com suas malas, bom humor e espírito de aventura, os dois seguem em sua epopeia visitando diversos países, conhecendo personagens peculiares e se virando como podem para conseguir o dinheiro da próxima passagem.



Às 20h30, a companhia Titzina Teatro, da Espanha, apresenta a peça “Distancia Siete Minutos”. Será no Teatro Mãe de Deus, na Avenida Rio de Janeiro, 700.



Ao mesmo tempo em que o robô Curiosity é enviado ao espaço, jovem juiz se vê obrigado a abandonar sua casa, afetada por uma praga de cupins, e buscar abrigo na residência da família. O ambiente de julgamento onde ele toma suas decisões e a convivência com seu pai trarão à tona temas fundamentais, como a justiça, a felicidade e o destino. A direção, dramaturgia e atuação é de Diego Lorca e Pako Merino. A direção técnica é de Albert Anglada.



Diego Lorca e Pako Merino são atores, diretores e produtores formados na Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris. Formada em 2001, a Titzina Teatro acumula quatro trabalhos premiados: “Distancia Siete Minutos” (2013), “Exitus” (2009), “Entrañas” (2005) e “Folie a Deux/Sueños de Psiquiátrico” (2003) – este último, também adaptado para o cinema.



Samba – O palco do Bar Valentino recebe nesta quinta-feira (1), a partir das 22 horas, o show Malandro JB: Samba Sim homenageia João Nogueira. Nesta apresentação, o grupo londrinense Samba Sim faz uma homenagem ao carioca João Nogueira e seu samba elegante. A formação conta com Rakelly Calliari (voz), Rafael Fuca (violão), André Gião (guitarra e cavaquinho), Filipe Barthem (contrabaixo e trompete), Duda de Souza e Marcelo Alemão (percussão). Ainda há uma participação especial do músico Julio Erthal (flauta e saxofone). O Bar Valentino fica na Rua Prefeito Faria Lima, 486.



