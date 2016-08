Paraná vai retomar exportação de gado vivo e carne para o Líbano

Agronegócio

Decisão libanesa foi baseada no aval da OIE e na inexistência de casos de EEB no estado

O Paraná poderá retomar os embarques de gado vivo e de carne bovina para o Líbano, graças à decisão tomada pela direção de Recursos Animais do Ministério da Agricultura daquele país. A liberação foi baseada em dados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que descartaram a ocorrência de novos casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como doença da “vaca louca”, no estado. As importações libanesas serão reiniciadas nas próximas semanas, assim que a medida for oficializada.

O embargo a esses produtos vinha sendo aplicado desde 2012, com base em caso atípico da EEB registrado no Paraná.

Em 2014, o Líbano importou US$ 343 milhões de gado vivo. Desse total, US$ 128 milhões foram do Brasil. Já os embarques de carne bovina in natura brasileira para aquele mercado somaram US$ 14,2 milhões, no ano retrasado.

A liberação da restrição foi assinada pelo titular da direção de Recursos Animais do Líbano, Akram Chehayeb, no dia 22 de agosto.

Com o fim do embargo, a importação de gado vivo e carne pelos libaneses seguirá as normas fixadas nos acordos sanitários existentes entre o Brasil e aquele país.

Asimp/MAPA