Antes de show com Lexa e MC Carol em festa GLS, Valesca Popozuda declara: “Sou a favor do amor”

A cantora Valesca Popozuda, uma das atrações da festa Queens of Party, que aconteceu no ultimo dia, 27, no Centro do Rio de Janeiro, falou sobre sua carreira, público gay e sobre o show.

Entrevistada pelo apresentador, ator e diretor da revista Magazine In Rio Júnior Provesi, organizador da festa, Valesca se derreteu para seu público GLS e deu graças a Deus por fazerem parte de seu a carreira: “Amo meu público Gay”.

Popozuda, que dividiu a noite com a cantora Lexa e com MC Carol, falou sobre as artistas e não escondeu sua animação para cantar com as meninas.

“Já cantei com a Lexa, é sempre um prazer enorme!

Para finalizar o bate papo, Valesca Popozuda revelou se teve alguma experiência homossexual e mostrou por que é uma das rainhas do público GLS.

“Nunca tive! Mas não tenho problemas com isso. Sou a favor do amor”, finaliza a cantora.

Jefferson Souza/Asimp

