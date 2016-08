Suelen Bissolati dispara: “As dificuldades me tornaram a Mulher Hulk”

Social

Sucesso nas redes sociais, Suelen Bissolati, a Mulher Hulk, não é forte apenas por fora, mas também por dentro.

A morena contou como foi sua transformação em “Mulher Hulk” e falou sobre como encontra forças para treinar tão pesado quanto um homem.

“Minha transformação foi de dentro para fora, me tornei uma mulher de fibra primeiramente por dentro, correndo atrás de meus objetivos, tendo persistência, foco e determinação, mesmo com muita dificuldade. Isso me deu direção para me tornar a “Mulher Hulk”, forte por fora, não desistindo nunca dos meus sonhos, treinando como homem muitas vezes para colocar pra fora as frustrações na vida, as dificuldades me tornaram a "Mulher Hulk", não só fortona por fora, mas uma pedra por dentro”, conta Suelen Bissolati.

A Mulher Hulk hoje dia, se diz realizada mas lembra de seu passado de restrições por conta de dificuldades financeiras e diz que elas foram a mola propulsora que a fez dar uma guinada em sua vida: “Hoje em dia não tenho dificuldades, mas tive uma infância e adolescência com bastante dificuldades, comecei a trabalhar com apenas 15 anos de idade, saia de casa de madrugada, tive que estudar a noite para conciliar com o trabalho, as coisas nunca vieram de mãos beijadas e foram fáceis pra mim.”

