Karol Ka vai dirigir, coreografar e atuar em seu próximo clipe

A cantora Karol Ka, nova diva do pop brasileiro, está trabalhando na produção de seu novo clipe para o single “Bonde das Bravas”.

Karol vai mostrar toda a sua polivalência atuando como redatora, produtora, diretora e coreografa das filmagens.

“Sempre fui apaixonada por cinema e TV. Depois que fiz o filme High School Musical aprendi como se dirige um filme e aprendi vendo. Sou muito observadora”, conta Karol.

Esta não é a primeira vez que Karol atua em diversas frentes, a cantora é quem define tudo o que será feito em seus vídeos desde o seu primeiro clipe.

“Como na época do meu primeiro clipe “Pedra Preciosa” eu não tinha empresario, resolvi eu mesma fazer o meu trabalho andar e produzi meu primeiro clipe. Tenho um braço direito, Steven Cruz, que no dia das filmagens dirige, filma e edita. Faço toda parte de criação , sempre pedindo a opinião dos meus parceiros e corro atrás de tudo. Eu sou muito perfeccionista. E gosto que meu trabalho tenha identidade própria. Acho que fica tudo à minha cara”, revela a artista.

Com vasta experiência em reality shows, Karol Ka explicou como divide seu trabalho e falou se seu processo criativo: “Tudo começa com a música. Componho a música já pensando no vídeo clipe. Tudo está ligado na minha cabeça. Depois da música pronta eu crio uma coreografia e em cima disso penso nas locações, ideia de figurino, efeitos visuais e luz. Escrevo um roteiro inicial e passo pros meus parceiros Steven Cruz e Moroni Cruz avaliarem e peço a opinião deles. Sempre entramos em um consenso. Minha cabeça de artista às vezes vai muito longe e eles me ajudam a voltar pro mundo real (risos), mas quando coloco algo na cabeça não tem ninguém que me faça desistir. Até eu conseguir eu viro o mundo de cabeça pra baixo”, finaliza a cantora.

