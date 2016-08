Quatro meses após dar à luz, Rebeka Francys posa para ensaio e dispara: “Não tenho muito saco pra pessoas sem noção”

Social

Ex-Miss Bumbum também falou do prazer que vem sentindo com a maternidade

Quatro meses após o nascimento de seu primeiro filho, Rebeka Francys posou para um ensaio exibindo sua boa forma.

“Voltei ao meu peso normal, mas ainda falta voltar ao mesmo físico. Estou correndo atras agora, mas confesso que ainda não tive tempo para academia e dieta não é comigo. Eu fiz restrições de alimentos que poderiam causar cólica no meu filho.Muitas seguidoras me perguntam qual o segredo. bom única coisa que posso indicar é a amamentação Eu engordei 25 quilos na gravidez, minha medica me disse claramente que eu demoraria 1 ano pra perder esses quilos que ganhei. então fiquei desencanada, não fiz nada além de amamentar. Além de um ato de amor, me ajudou a voltar ao peso. Seria hipocrisia dizer que eu ficaria tranquila em demorar um ano pra perder os 25 quilos que ganhei, pós parto é algo muito complicado para todas as mulheres, eu me olhava no espelho e não gostava do que estava vendo, me sentia mal, auto estima muito pra baixo. mas quando olhava meu filho sabia que ele precisava mais de mim do que meu corpo naquele momento. então desencanei, e meu corpo foi voltando naturalmente”, conta Rebeka Francys.

Rebeka revelou que vem sendo criticada por pessoas que dizem que a modelo e blogueira está fora dos padrões de mulheres normais: “Recebo criticas de muitas pessoas sem noção, que acham que estou fora do padrão normal das mulheres, até já me perguntaram se eu fiz lipo depois que ganhei meu filho, eu não tenho muito saco pra pessoas sem noção, nem se eu quisesse nenhum medico faria uma lipo em uma mulher que acabou de ter um filho, existe um tempo pra poder fazer qualquer tipo de cirurgia, sempre procuro passar para quem me segue e me acompanha, que ninguém deve fazer loucura, e tem que desencanar do corpo, eu cuidei pra não ter estrias, mas acredito na genética de cada mulher, e toda mulher tem um corpo com memoria, sempre volta a ser o que era,”.

A modelo conta que está feliz com seu corpo e diz que não se importa com as criticas recebidas e reafirmou seu contentamento com a maternidade.

“Eu não estou com meu corpo 100% como era, mas to feliz e me sinto bem, isso que importa. Acredito que pode existir uma vaidade sim,(sem exageros) no pós parto. temos o direito de nos cuidar, afinal nos tornamos mãe mas ainda somos mulheres. Não importa o que a sociedade impõe, eu ter emagrecido recebo criticas porque tem gente que acha que uma mulher que emagrece deixa de cuidar do filho, pelo contrario, amamentar e ter uma vida agitada com um bebe gastamos muito mais calorias do que se eu tivesse numa academia 2 vezes por dia. Eu amo ser mãe, amo cuidar do meu filho, tudo que é feito com amor, nos traz benefícios, amar faz bem”, finaliza Rebeka.

