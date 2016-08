Exercendo dupla função no mundo da luta, a ring girl e lutadora, Jamila Sandora fala sobre assédio

Social

Musa da Vasco foi convidada para participar da maior equipe feminina de MMA.

Jamila Sandora tem mostrado que é bem versátil no mundo da luta. Além de ser ring girl, a musa da Vasco, que estreou com vitória no muay thai, foi convidada para participar da maior equipe de MMA feminina do Brasil, pelo mestre Gilliard Paraná da PRVT.

A beldade, que tem títulos como Rainha do Rodeio Carioca(em Barretos) e musa do Vasco, agora quer ganhar títulos como lutadora. Para isso, a morena, de 1,75,, vem se dedicando seis vezes de treino ao dia para poder estrear no MMA em breve.

Questionada se é muito assediada nos treinos, Jamila revela que sempre foi respeitada em todas equipes que teve a oportunidade de treinar.

“No meio das lutas marciais se ensina muita disciplina e respeito. Ao mestre, companheiros, oponente e até mesmo o tatame. Comigo não é diferente! Sou uma atleta com intuito de crescer como todos ali. Um ajuda o outro. O respeito é mútuo dentro do tatame e fora, somos amigos. Meu público sempre foi um público masculino. Tanto no mundo da luta, como no futebol. E ao contrário que muitos pensam, todos sempre me respeitaram e trataram muito bem”, relata a gata.

Ela também acredita que sua postura mostra profissionalismo e respeito. “Quem já me conhece sabe como meus trabalhos são super sérios”, conta a musa vascaína.

Jamila tem gostado muito dessa nova fase e espera surpreender muita gente. “Quem me olha, não dá nada por mim... Acha vai ser fácil me levar à lona, mas eu tô entrando pro MMA pra dar trabalho. Jamila tem um dos corpos mais esculturais como lutadora, vai ser muito difícil prestar atenção na luta.

Neste sábado, a modelo atuará com ring girl no Fatality Arena, que acontecerá no Niterói Country Club, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro.

Thiago Freitas/Asimp

