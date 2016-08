Estrela de Capa: Revista diz que Fernanda D’avila é referência em qualidade de vida

Social

Fernanda D’avila, conhecida como Musa da Cinturinha Fina, é a estrela de capa da nova edição da revista FelizCidades.

A revista fala sobre a carreira e sobre a boa forma da ex-bailarina do Faustão, que segue fazendo enorme sucesso no universo fitness e conquistando espaço no mundo fashion.

A publicação fez questão de exaltar o talento da bailarina dizendo que Fernanda possui “Imenso DNA para as artes”.

Sem esquecer o sucesso da morena em campanhas internacionais, o texto ainda cita Fernanda como referência em qualidade de vida.

"Agradeço pelo carinho e reconhecimento da Revista FelizCidades que contou um pouco da minha história no Domingão, sobre a carreira no mercado fitness, pelos elogios e principalmente por ser capa dessa revista que já tem grande tradição no mercado", disse Fernanda D’avila.

Luciane Serifovic/Asimp

