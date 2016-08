Com estrutura grandiosa, Barraca Universitária começa a ser montada no Parque Ney Braga

Londrina

Megafesta sertaneja espera atrair público de mais de 10 mil pessoas e promove também a injeção de recursos na economia local

Começa nesta semana no Parque Ney Braga, em Londrina, a montagem da estrutura da megafesta Barraca Universitária, que acontece de 15 a 17 de setembro.

Considerada a maior festa sertaneja universitária do Sul do Brasil, a Barraca Universitária terá cerca de três mil metros quadrados de área, montada como uma grande casa noturna, com mais de cinco metros de altura, mezanino com camarotes para 1,3 mil pessoas e áreas vip e premium onde o público poderá dançar à vontade.

O palco de mais de 20 metros de frente vai receber artistas de peso no cenário nacional. Na primeira noite, dia 15, as atrações serão Lucas Lucco, Loubet e Dj Rodrigo Vieira. Na sexta-feira, dia 16, será a vez de Thiaguinho, Bruninho e Davi e Cácio e Marcos. E no sábado, dia 18, a balada termina em grande estilo com Henrique e Diego, João Gustavo e Murilo e Crossover (Amon Lima e Julio Torres).

A montagem da estrutura móvel da Barraca Universitária está a cargo da empresa LPM, que atua nos estados do Paraná e São Paulo, e envolve uma equipe de cerca de 30 pessoas, trabalhando 15 dias diretos no Parque Ney Braga. O diretor da LPM, Marcos Milograna, está há 20 anos no ramo e afirma que esse tipo de estrutura está entre as maiores que costuma montar.

Segundo a diretora artística da Barraca Universitária, Jany Lima, são esperadas cerca de 10 mil pessoas nas três noites do evento, que já realizado em Maringá há 15 anos, sempre durante a Expoingá, e chega pela primeira vez a Londrina. “É realmente uma superestrutura. O processo de montagem pode ser comparado à construção de uma casa”, explica.

Para se ter ideia da dimensão, a festa envolve o trabalho de aproximadamente 500 pessoas por noite, considerando segurança – somente essa equipe conta com mais de 100 pessoas - produção do evento, equipes de produção dos artistas e atendimento nos bares.

Economia em alta

O impacto positivo da realização de um evento desse porte na economia local também é significativo. Segundo dados da pesquisa sobre o perfil do público realizada na festa de Maringá, 10% do público que frequenta a Barraca Universitária utiliza os hotéis da cidade; 49% compram roupa/sapato para irem à festa e 32% vão ao salão de beleza antes. “Acreditamos que em Londrina esses percentuais devem ser bem parecidos. As pessoas realmente se programam para ir ao evento”, frisa Jany.

Ingressos à venda

Os ingressos estão à venda em vários pontos da cidade e no primeiro lote custam a partir de R$ 25 por noite. O público pode optar entre quatro áreas disponíveis: vip; premium, camarote e lounge.

Para garantir a entrada nas três noites de balada com desconto, a melhor opção é o Passaporte, que custa a partir de R$ 60,00 na área VIP; R$ 100,00 na Premium Grey Goose e R$ 160,00 no Camarote. Todos os valores referem-se ao primeiro lote de ingressos.

A relação completa de preços e pontos de venda pode ser acessada no link: https://goo.gl/p1BxxQ

Informações: www.barracauniversitaria.com.br