Peixonauta e sua turma voltam a Londrina com novas aventuras

Sucesso de público na TV e também pelos palcos do país, os brasileiríssimos personagens Peixonauta, Marina e Zico retornam a Londrina depois de cerca de dois anos de sua última passagem pela cidade. Amados pelas crianças, eles chegam, desta vez, com a nova aventura “Peixonauta no Teatro – o indiozinho”. A apresentação será dia 18 de setembro, no Teatro Marista.

Outra novidade é que com esse espetáculo a Produtora TV Pinguim inaugura seu próprio núcleo direcionado ao teatro, assumindo as produções e convidando profissionais para desenvolver os trabalhos. Antes já havia realizado dois espetáculos teatrais do Peixonauta em parceria com grupos teatrais.

Peixonauta é uma série de grande sucesso da TV Brasileira. Foi criada e é realizada pela TV PinGuim para o público infantil de 2 a 10 anos. Com personagens e enredo criados por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, a série apresenta as aventuras deste herói, um peixe que graças ao seu equipamento de astronauta pode sair do seu ambiente aquático e circular pelo mundo seco.

ATV PinGuim desenvolve e produz conteúdo para o público infantil há mais de 25 anos. É considerada a mais importante produtora do setor no Brasil, reconhecida por aliar em suas produções conteúdo educativo a entretenimento de qualidade.

As produções de TV PinGuim são exibidas no Discovery Kids, Cartoon Network, Disney Channel, Netflix (USA e América Latina), NBC/Sprout (USA), Al JazeeraKids, TV Globo, TV Cultura e outros. Entre as suas séries mais premiadas está “Peixonauta”, que é transmitida em mais de 84 países, ocupando sempre os primeiros lugares na audiência. Em2014 a TV PinGuim estreou duas novas séries na TV a cabo no Brasil: “Gemini 8”, a primeira série brasileira no Disney Channel América Latina e “O Show da Luna!”, série pré­escolar sobre investigação científica no Discovery Kids, também exibida na NBC/Sprout, canal a cabo com mais de 55 milhões de assinantes nos EUA.

Uma grande aventura

Noespetáculo “Peixonauta no Teatro – o indiozinho”,Peixonauta e sua turma têm uma tarefa e tanto pela frente: conduzir, por um cenário cheio de cores e sensações, o indiozinho Abayomi, da etnia Guarani Kaiowá, de volta para casa. Ele está perdidoe, detalhe importante e que fará deste percurso uma missão cheia de desafios é queo indiozinho só fala guarani.

Com o espetáculo, as crianças têm contato com muitos elementos da cultura Guarani, como a língua, música, arte e modo de viver. Com narrativas divertidas, os simpáticos personagens envolvem as crianças num mundo de fantasia e surpresas.

A produção convidou para a direção, pela primeira vez, o experiente Fernando Gomes (diretor da série Cocoricó), que também assina a concepção dos bonecos. O diretor relata que quis apresentar no palco uma história muito semelhante ao que o público vê em casa, na série de TV. “Meu objetivo foi levar ao palco uma peça de teatro com cara de desenho animado. Isso definiu qual linguagem eu usaria, então optei por um tipo de bonecos e técnica de manipulação pouco explorados aqui no Brasil”, informa, acrescentando que os bonecos caminham pelo palco, com total liberdade de movimentos, e que têm movimento de boca durante suas falas.

“Queria também que o cenário nos remetesse diretamente ao desenho animado, então minha proposta foi usar como fundo imagens projetadas com a mesma linguagem usada na série, acrescidas de elementos no palco formando camadas de profundidade. Dessa forma queremos transportar nosso público para dentro do universo de Peixonauta, Marina e Zico”, explica.

