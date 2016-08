Carol Saraiva exibe curvas em ensaio: "Gosto de ser inspiração para outras mulheres"

Social

Modelo fit posou para ensaio de sua linha de roupas.

Carol Saraiva tem medidas de fazer inveja: são 61kg distribuídos em 1,69m, 61cm de cintura e 96cm de bumbum. Não é à toa que a modelo fit é parada nas ruas todos os dias por mulheres que querem ter o corpo dela. "Muita gente chega também através de e-mail, mensagens nas mídias sociais e nos eventos. O mais divertido é quando me param na rua mesmo", diverte-se ela, que não esconde que gosta de servir de inspiração para outras mulheres. "Eu tento dar algumas dicas e servir sempre de inspiração para mulheres que querem mudar e se sentir melhores consigo mesmas", diz Carol.

Para quem quer copiar Carol, a boa notícia é que ela está lançado uma linha de roupas. "As meninas também querem treinar e se sentir bem treinando, por isso surgiu a ideia da linha de roupas", conta ela, que está lançando shorts, tops, e calças para usar na academia. Ela posou com as peças da coleção e exibiu, claro, as curvas que a deixaram famosa.

Asimp/MF Assessoria

