Simone Sampaio revive dias do Reality em estadia em Fazenda no Mato Grosso

A Mineira Simone Sampaio, de 37 anos, que participou do reality 'A Fazenda', é considerada uma veterana quando o assunto é desfile de escola de samba. Eleita a “rainha das rainhas” do Carnaval de São Paulo, atualmente a beldade está indo para o sexto ano consecutivo como rainha de bateria da Dragões da Real, agremiação oriunda da torcida do São Paulo, seu time do coração, sendo mais de duas décadas em experiências com desfiles no Sambódromo do Anhembi.

A beldade que além de modelo é jornalista, resolveu matar a saudades de sua participação no reality 'A Fazenda', onde participou da edição 5, e aproveitando a sua estadia em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, para visitar uma Fazenda, onde pode reviver a aproximação com os animais, subir em trator, brincar nas águas cristalinas de um lago, fotografar com uma cachoeira de fundo e até voltar a ser criança se pendurando no cipó entre as árvores para sentir aquela adrenalina invadindo o peito.

Completamente a vontade, a beldade estava com um micro shorts e um camisão por cima, que deixava a mostra as pernas saradas.

Renato Cipriano/Asimp

