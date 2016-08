Campo Bom recebe 3ª etapa da Copa Brasil de BMX

Esportes

Evento que será realizado entre os dias 3 e 4 de setembro no Rio Grande do Sul soma pontos para o Ranking Nacional e Internacional nível C1

Depois de passagens por Americana (SP) e Manhuaçu (MG), a Copa Brasil de BMX chega a Campo Bom, no Rio Grande do Sul, para disputa de sua terceira etapa. A competição, marcada entre os dias 3 e 4 de setembro, vale pontos importantíssimos no Ranking Nacional e Internacional nível C1. Homens e Mulheres de 5 a mais de 50 anos de idade podem participar do campeonato.

As inscrições para os pilotos autônomos (avulsos) ou Clubes filiados, será realizada através do sistema on-line de filiados na CBC e ficará disponível até o dia 01/09/2016 (quinta-feira) através do link http://goo.gl/ooqj7U. Já aqueles que pretendem participar das categorias promocionais, Balance Bike, e MTBx, podem efetuar sua inscrição diretamente na secretaria do evento até as 17h do dia 03/09/2016 (sábado).

A terceira etapa da Copa Brasil de BMX é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

As categorias disponíveis para competição são as seguintes:

Championship aro 20 - Homens e Mulheres

Júnior Men (17 /18 anos) e Elite Men (mais de 19 anos)

Júnior Women (17 /18 anos) e Elite Women (mais de 19 anos)

Challenger aro 20 - Homens

Boys 5/6 anos, Boys 7 anos, Boys 8 anos, Boys 9 anos, Boys 10 anos, Boys 11 anos, Boys 12 anos, Boys 13 anos, Boys 14 anos, Boys 15 anos, Boys 16 anos, Men 17/24 anos, Men 25/29 anos, Men 30/39 anos e Men 40 anos +

Challenger aro 20 - Mulheres

Girls 5/8 anos, Girls 9/10 anos, Girls 11/12 anos, Girls 13/14 anos, Girls 15/16 anos e Women 17 anos +

Master aro 20 - Homens

Master 30 anos+

Cruiser aro 24 - Homens e Mulheres

15/16 anos, 17/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50 anos +

Categoria Promocional

Balance Bike (até 4 anos)

MTBx (Open).

Asimp/CBC