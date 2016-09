Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/09/2016

Primeira Leitura (1Cor 4,1-5)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 1que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 2A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. 3Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. 4É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. 5Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 36)

— A salvação de quem é justo vem de Deus.

— Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração.

— Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino; confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, o teu direito, como o sol do meio-dia.

— Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos.

— A salvação dos piedosos vem de Deus; ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram.

Evangelho (Lc 5,33-39)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 33os fariseus e os mestres da Lei disseram a Jesus: “Os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem”.34Jesus, porém, lhes disse: “Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? 35Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão”.

36Jesus contou-lhes ainda uma parábola: “Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha; senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. 37Ninguém põe vinho novo em odres velhos; porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama; e os odres se perdem. 38Vinho novo deve ser posto em odres novos. 39E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo; porque diz: o velho é melhor”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O vinho novo de Deus renova todas as coisas

É preciso abertura de coração e mente, porque o vinho novo, que vem de Deus, renova todas as coisas dentro do nosso coração

Aquele recipiente onde colocamos o vinho para depois ser consumido é muito importante, porque ajuda a conservar o sabor do vinho. Imagine um vinho novo, bom, de excelente qualidade, que você coloca em odres velhos, que conservam ainda aquele resquício de coisas velhas, o melhor vinho vai se estragar.

A Palavra de Deus é sempre uma Boa Nova, sempre uma novidade, algo novo para o nosso coração! Às vezes, você pega a Palavra de Deus e diz: “Essa eu já conheço! Essa Palavra não disse nada a mim!”. Mas o problema não está na Palavra nem no que Deus nos traz; o problema está em nosso coração, que não se abre para o novo, não se renova. O problema está na mentalidade que temos em nossa cabeça.

A expressão “mente aberta” não quer dizer ser uma pessoa liberal, que concorda com tudo, que permite tudo. Não é nada disso! A expressão “mente aberta e coração aberto” quer dizer, sobretudo, ter uma mente e um coração que estão abertos ao novo, que se abre à renovação.

A mente e o coração que se abrem para a novidade escutam o outro. Pode ser que você nem concorde com aquilo que o outro vai lhe trazer, mas você escuta, absorve e fica com aquilo que é bom, e o que não serve, descarta.

Quando uma pessoa tem um coração trancado e velhaco, não consegue absorver as novidades. E eu repito que ‘novidades’ não são coisas novas que aparecem. Novidade é a renovação que Deus opera em nossa vida!

Muitas vezes, escuto uma criança falando, e o que ela diz é tão novo para a minha vida! Quando escuto uma pessoa idosa, um casal ou uma senhora falando, que sabedoria têm naquelas palavras, que são simples, porém cheias de profundidade. Mas quando já somos sábios ou nos achamos entendidos, quando achamos que já sabemos de tudo e que temos todo o conhecimento, tudo o que o outro diz não nos convence, nada do que a Palavra de Deus nos traz nos renova, porque o nosso coração está travado, fechado e muito velho.

Aqui não importa a sua idade, porque têm muitos jovens que se encontram com o coração fechado e envelhecido. Entretanto, têm tantos idosos que até o sorriso expressa a novidade do coração e a alegria de ouvir a Deus.

Se você quer que Deus faça algo na sua vida, e Ele tem sempre algo para nos renovar, para rejuvenescer o nosso coração e nossa mentalidade, é preciso a cada dia abrir-se para o novo. Muitos podem pensar: “Eu não vou ter opinião própria?”. É claro que vai ter opinião, mas até quem tem opinião própria sabe abrir-se para a opinião do outro, para acolher o que o outro diz. Quem tem opinião própria sabe abrir-se para renovar o que pensa ou tornar melhor o que traz dentro de si.

Deus quer nos renovar por inteiro, quer renovar todo o nosso ser. É preciso abertura de coração e de mente, porque o vinho novo, que vem de Deus, renova todas as coisas dentro do nosso coração.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn