Serviço de melhoria interrompe abastecimento em bairros

A Sanepar informa que, para fazer serviço de melhoria no sistema de abastecimento de Londrina e de Cambé, será interrompido o fornecimento de água no domingo (4). O serviço será feito das 8h às 16h, e a normalização do abastecimento está prevista para o início da noite.

Em Londrina, serão afetados os bairros:

Parque ABC 1, Conjunto Aimará 1 e 2, Parque e Jardim Alvorada, Jardim Andrade, Conjunto Antonio Santo Santos, Jardim Araucárias, Jardim Araxá, Jardim Arthur dos Santos, Jardim Aurora, Avelino Vieira, Jardim Baldan, Bancários, Bandeirantes, Vila Bilha, Campo Belo, Vila e Jardim Champagnat, Conjunto Charrua, Jardim Coimbra, Columbia A, B, C e D, Jardim Coroados, Jardim Country Club, Jardim D’ático, Jardim Delta, Jardim do Norte, Jardim do Sol, Jardim Dom Bosco, Jardim Gávea, Jardim Hedy, Vila Hípica, Jardim Ibirapuera, Jardim Itamarati, Jardim Jamaica, João Turquino, Jockei Club, Jardim Judith, Parque Industrial Khouri, Conjunto Lauro da Veiga, Jardim Leonardo da Vincci, Jardim Londrina, Los Angeles 1 e 2, Jardim Maracanã, Messiânico, Vila Nóbrega, Nossa Senhora do Desterro, Novo Sabará, Jardim Olga, Olímpico, Conjunto Orion, Jardim Palermo, Conjunto Paranoá, Pinheiros, Portal dos Bandeirantes, Presidente, Rodocentro, Chacará e Jardim Sabará, Sabará 3, San Remo, Santo Antonio, Estancia Senhorinha, Shangri-lá A e B, Vila Nova, Tapabuã, Universidade, Veraliz, Vila Vitória, Conjunto Waldir Faria.

Em Cambé: Jardim Ana Eliza 1, Novo Bandeirantes, Novo Bandeirantes 1 e 2, Jardim Riviera, Jardim Silvino e Silvino II, Ecoville 1 e 2, Campos Verdes, Recanto Sumaré e Recanto Rancho Ringo

Ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Comunicação Social - Sanepar - Londrina (PR)