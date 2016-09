Londrina vai sediar StockCar em setembro

Esportes

O prefeito Alexandre Kireeff participou na manhã desta quinta-feira (1), do lançamento da StockCar Londrina, promovido pelo Londrina Convention Bureau (LVB). A solenidade contou com a presença de representantes de setores envolvidos na realização do evento, como o gastronômico e o hoteleiro. O objetivo foi unir o trade turístico local apoiando a realização desta categoria esportiva.



Kireeff destacou que a StockCar é a categoria mais prestigiada do automobilismo nacional, onde os melhores pilotos e as grandes equipes se apresentam. “Para Londrina é um orgulho receber esta competição e todo impacto positivo que ela traz para a cidade, movimentando diversos setores da economia e proporcionando um entretenimento sensacional para a população local”, enfatizou. Ele ressaltou ainda que outro ganho é a visibilidade que um evento como este traz para a cidade, pois a transmissão nacional da prova acaba repercutindo de forma muita positiva para o município.



Com relação às melhorias realizadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o prefeito destacou que é muito importante continuar com os investimentos. “Através da FEL, a Federação de Automobilismo está nos orientando, sobre quais investimentos precisam ser feitos”, contou.



O presidente da FEL, Vilmar Caus, destacou que a Fundação de Esportes de Londrina está institucionalizando o esporte em três áreas: lazer, educacional e de rendimentos (negócios). Para ele, a StockCar voltar a ser realizada em Londrina é uma grande conquista. “Estamos retornando com uma competição nacional de automobilismo e isto é muito positivo para a cidade”, disse.



Segundo o diretor presidente do Londrina Convention Bureau, Reinaldo Cassimiro da Costa Junior, a StockCar é um evento que traz ganhos à cidade, pois movimenta mais de 50 segmentos da economia e gera uma mídia espontânea muito positiva.



Além do prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff, participaram da solenidade, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Vilmar Caus, o diretor presidente do Londrina Convention Bureau, Reinaldo Cassimiro da Costa Junior, o gerente geral da Vicar, uma das empresas organizadoras da corrida no País, Jean Brambila, entre outras autoridades.



Prova - Londrina sediará a etapa StockCar no dia 25 de setembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A última participação de Londrina no evento foi em 2012, com a vitória de Cacá Bueno. Estes ano a cidade volta a receber a principal categoria do automobilismo brasileiro, com 24 corridas já realizadas em Londrina.

N.Com