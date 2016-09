Caaspml realiza eleição de membros para o Conselho Fiscal

Geral

A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) realiza nesta sexta-feira (2) eleição para escolha dos novos membros do Conselho Fiscal. Podem votar servidores municipais ativos e inativos, desde que apresentem documento oficial de identificação com foto. A eleição será realizada das 8 às 18 horas no saguão da Unidade Administrativa da Caapsml, que fica na avenida Duque de Caxias, 333.



As candidaturas homologadas estão disponíveis no portal da Caapsml, www.caapsml.com.br/site/indexcaps.html, e na Intranet da Prefeitura, no portal Interação. Os dois nomes mais votados serão eleitos como membros efetivos para o Conselho Fiscal, sendo os demais suplentes, com mandato para o período entre 2017 a 2020.



De acordo com a presidente da Comissão Organizadora da Eleição, Andrea Calefi Berthe Tristão, a apuração dos votos será realizada logo após o fechamento da eleição, às 18 horas, com ata de encerramento. O edital provisório, com divulgação do número de votos, será publicado na segunda-feira (5), no quadro de editais da Prefeitura e da Caapsml. Já o resultado final deverá ser divulgado no Jornal Oficial do Município no dia 20 de setembro.



Andrea ressaltou a importância do servidor levar seu documento original de identificação com foto, como RG, Carteira de Habilitação ou Passaporte. Sem a identificação, não será permitido que a pessoa vote. “Pedimos a todos que se atentem a esse detalhe, e compareçam para exercer esse papel. A Caapsml possui cerca de 12 mil segurados com direito a voto, e o Conselho Fiscal é essencial no processo de gestão. Ele é responsável por analisar e fiscalizar orçamentos, contratos, licitações, aplicações dos recursos e benefícios do Plano de Seguridade Social”, ressaltou.



Durante esta sexta-feira (2), para obter informações sobre a eleição de membros para o Conselho Fiscal, os servidores podem ligar para o telefone 3376-2569.



N.COm