Filo traz programação infantil

Cultura

Na edição de 2016, o Festival Internacional de Londrina preparou uma programação especial para o público infantil, com cinco espetáculos que serão apresentados a partir deste final de semana em espaços variados, como a Biblioteca Pública, a Secretaria de Cultura, o Teatro Zaqueu de Melo e o Teatro Mãe de Deus.



“#Mergulho – Experiência Teatral para Crianças” será encenada no sábado (3), às 19 horas, na Biblioteca Pública Municipal (Av. Rio de Janeiro, 413). Voltado especialmente aos pequenos de 1 a 6 anos, o espetáculo faz uso de projeções digitais e busca a interação da plateia com o elenco, por meio de uma narrativa que tem como propósito o reencontro de dois personagens: um que vive na terra e outro no mar.



A montagem foi desenvolvida pelo Eranos Círculo de Arte, um coletivo de Itajaí (SC) que busca exercitar o encontro do pensamento imaginativo e criativo das crianças que, hoje, têm um contato intenso com dispositivos eletrônicos e mídias em geral. "#Mergulho..." será reapresentada domingo (4) e segunda-feira (5), às 19 horas, também na Biblioteca Pública.



Ainda no domingo, o espetáculo “Entre Janelas”, da companhia Tato Criação Cênica, de Curitiba, terá duas apresentações: às 16 horas e logo depois, às 19 horas, no Teatro Zaqueu de Melo (Av. Rio de Janeiro, 413). “Entre Janelas” fala sobre a amizade entre um menino e seu melhor amigo, o cachorro Pitu, que é abalada após o garoto ganhar um computador. Mais uma vez, o tema abordado é a interação das crianças como o mundo digital, e de que forma isso pode ser conciliado com o mundo real.



Na terça-feira (6), às 19 horas, no Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 700), é a vez da Cia Cênica Nau de Ícaros, de São Paulo, apresentar “A.N.J.O.S.”. O espetáculo, que também será encenado na quarta-feira (7), em horário diferente - às 17 horas -, conta a história de quatro crianças que, dentro de um quarto, partem para uma expedição imaginária num mundo de incessantes mudanças: o da infância.



Com 24 anos de trajetória, a Nau de Ícaros tem um trabalho que se caracteriza pela fusão de linguagens: circo, teatro, dança e música. Em “A.N.J.O.S.” também há uma requintada coreografia que utiliza máscaras, maquetes, vídeo e ilustrações.



“O Teatro de Caixa”, espetáculo de teatro de figuras da companhia Rudinei Morales Teatro de Animação, de Porto Alegre (RS), será apresentado na quarta (7) e na quinta-feira (8), às 16 horas, na Secretaria Municipal de Cultura (Praça Primeiro de Maio, 110).



Com entrada gratuita, esta atração trata dos pequenos encontros da vida, enquanto o personagem Valentin relata aventuras em busca da verdade sobre suas próprias histórias. A interação com o público se dá por meio de uma caixa que proporciona a experiência do teatro dentro do teatro.



O prestigiado grupo Mawaca, de São Paulo (SP), chega ao Filo 2016 com o show “Pelo Mundo com Mawaca”, em única apresentação na sexta-feira (9), às 19 horas, no Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 700). O espetáculo convida o público infantil para uma viagem por diversos lugares e culturas do mundo por meio de músicas e danças. O Mawaca é a principal referência no cenário da música étnica no Brasil.



A programação infantil do Filo 2016 busca promover o contato da criança com o teatro, aflorando sua criatividade e proporcionando desde cedo a interação com a arte e a cultura.



Serviço:



Festival Internacional de Londrina – FILO 2016

De 26 de agosto a 11 de setembro



Realização: Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná e Universidade Estadual de Londrina



Patrocínio: Petrobras, Governo Federal, Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Universidade Estadual de Londrina, Unimed Londrina, Horizon – John Deere.



Ingressos: Ponto de vendas no Royal Plaza Shopping (Rua Mato Grosso, 310) e pela internet: www.diskingressos.com.br. Valor: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada).



Informações: www.filo.art.br

N.Com