Londrina irá receber a 7ª etapa do SuperBike Brasil em outubro

A organização do SuperBike Brasil acaba de definir a praça que irá sediar a 7ª etapa do campeonato. O Autódromo Ayrton Senna, na cidade de Londrina (PR), foi escolhido para receber a rodada que será realizada no dia 23 de outubro. Com isso, o estado da região Sul irá realizar três etapas do calendário 2016 – as outras duas são em Curitiba nos dias 11 de setembro e 4 de dezembro.

Localizado na região norte do Paraná, Londrina está a 390 km da capital Curitiba e 530 km de São Paulo. Com uma logística bem avaliada, a cidade tem acesso através do Aeroporto Governador José Richa e dispõe de uma ampla rede hoteleira. Já o autódromo integra um completo esportivo que conta também com um estádio de futebol, um kartódromo e uma pista de BMX Supercross. Já bastante consagrado no meio automobilístico, a praça recebe anualmente competições importantes como a Fórmula Truck e Stock Car.

A escolha de Londrina para receber a 7ª etapa do SuperBike Brasil completa o calendário 2016, que já tinha a data em outubro confirmada e aguardava apenas a definição do local – a outra possível praça era o Velopark, localizado em Nova Santa Rita (RS), região metropolitana de Porto Alegre.

Inaugurado em 1992, o Autódromo Ayrton Senna tem capacidade para 35 mil espectadores e um traçado de 3.146 metros, com quatro curvas para a direita, seis para a esquerda e duas grandes retas. Na temporada de 2015, o SuperBike Brasil realizou duas etapas em Londrina com grande sucesso de público e disputas emocionantes na pista. O piloto da casa, Diego Faustino (#68), da equipe Honda, acabou vencendo todas as provas pela categoria SuperBike e somando pontos importantes para a conquista do título nacional.

Na 3ª etapa, realizada no dia 24 de julho do ano passado, Faustino fez a segunda melhor marca nos treinos classificatório e, ainda na primeira volta da corrida, tomou a liderança de seu companheiro de equipe, Maico Teixeira (#36), para seguir na ponta até receber a bandeirada. Maico ficou com a vice-liderança, logo à frente de Danilo Lewis (#17), da Tecfil Racing Team, em terceiro.

Já a 7ª rodada, disputada no dia 20 de novembro, contou com duas baterias. Faustino voltou a acelerar forte e venceu ambas as provas. E desta vez, foi ainda mais implacável. Além de garantir as primeiras colocações, obteve as poles. Nas posições seguintes, Maico Teixeira ficou por duas vezes com a vice-liderança. O que variou foi a disputa do terceiro lugar no pódio. Na primeira corrida deu Fernando Guerra (#913), da equipe Motonil Motors, enquanto na segunda, a posição ficou com José Luiz "Cachorrão" (#51), da Honda.

