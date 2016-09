Refriko lança novo produto com porcentagem das vendas em prol do Hospital do Câncer de Londrina

Londrina

Neste sábado, dia 03 de setembro, das 8 às 12 horas, a Refriko Indústria de Bebidas lança o ‘Refriko Mr’, no Centro de Convenções do Hotel Blue Tree (Av. Juscelino Kubitscheck, 1356 - Centro), em Londrina. Uma edição limitada de mais um “integrante” da Linha Sabores, com o aroma único, refrescante e diferenciado. O refrigerante foi formulado na cor rosa e oficialmente lançado no mercado apoiando a Campanha Outubro Rosa.

“A empresa fez questão de aderir ao movimento mundial que pretende chamar a atenção para a realidade do câncer de mama e a importância das mulheres se atentarem a fazer o exame com frequência, obter o diagnóstico precoce, além do acesso ao tratamento com qualidade e no tempo oportuno”, afirma Juliana Mendes, diretora de marketing da Refriko.

No evento para o lançamento oficial do Refriko Mr, a empresa reunirá seus colaboradores do setor comercial, bem como suas esposas para uma cerimônia de homenagens e também de troca de informação sobre o trabalho do Hospital do Câncer de Londrina. “O grande incentivo para a equipe comercial, sem dúvida, é que um percentual do valor do produto comercializado será revertido ao Hospital”, explica Juliana.

Segundo Fabio Manero, diretor de Marketing do Hospital do Câncer de Londrina (HCL), esse tipo de iniciativa traduz exatamente o que a instituição sempre buscou concretizar: “empresas que ajudam de forma objetiva”, comenta.

Essa ideia da Refriko em destinar um valor da venda do produto para o HCL inclusive servirá como Projeto Modelo de Doação da instituição. “Esse projeto traduz a filosofia do Hospital que é arrecadar uma pequena quantia, porém em um volume muito grande. Com certeza, vai fazer a diferença para as 34 mil famílias que hoje dependem do nosso atendimento. A Refriko é exemplo para outras empresas”, ressalta.

São mais de 100 convidados para o evento. Na mesma ocasião, a empresa fará a entrega da premiação intitulada de “Olimpíadas Refriko”, aos executivos de vendas que atingiram suas metas no primeiro semestre de 2016.

Érika Giovani/Asimp