APRAS realiza Costela Fogo de Chão 

Londrina

A APRAS (Associação Paranaense de Supermercados) Regional Londrina promove no próximo domingo, dia 04 de setembro, o Almoço Costela Fogo de Chão. A festividade faz parte do calendário de eventos anual da entidade e, acontecerá no CTG – Centro de Tradição Gaúcha, em Londrina.

O evento reunirá supermercadistas, fornecedores de produtos para supermercados, indústrias e será aberto ao público em geral.

Os convites estão sendo vendidos e poderão ser reservados ainda hoje (02/09) na Sede da Apras Regional Londrina, pelo telefone 3323-7935.