Começa hoje a 1ª Semana Cultural de Rolândia

Cultura

Serão apresentações musicais, teatrais, de dança, dentre outras

A Secretaria de Cultura e Turismo abre hoje a 1ª Semana Cultural de Rolândia, com atrações para todas as idades. Conforme o Diretor de Cultura, Wagner Campos, a abertura oficial será logo mais, 19h30 no Centro Cultural Mathilde Hoster - NANUK, situado na Rua Arthur Thomas 1679, no Centro, com o 8º Festival de Coros, que reúne coralistas de Rolândia e da região.

Sete corais vão se apresentar nesta sexta-feira, 2 de setembro, e outros sete neste sábado, 3 de setembro, também a partir das 19h30. De Rolândia, estão confirmados o Coro Celebrare (Comunidade Luterana de Rolândia), Roland Singt e o Coral União.

No sábado, três de setembro, ocorrerão espetáculos em dois lugares e em horários diferentes, sendo um de manhã e um a tarde: a partir das 9h a apresentação da Orquestra Iluminare (São Martinho) e ainda oficinas de pintura e esculturas de bexigas, além Feira de Artesanato, no Calçadão; E a tarde, às 14h, em frente a Casa do Papai Noel, na Rua Saguaragi na Vila Oliveira, haverá a apresentação da Orquestra ACREBI e ainda oficinas de pintura e esculturas de bexigas, além da Feira de Artesanato.

Já no domingo a Banda Ritmusical vai se apresentar na Igreja Matriz, às 10h; ainda haverá mostra de arte na feira livre (artesanato e cerâmica) da Avenida Castro Alves, às 10h.

Para as crianças, o espetáculo “O Mágico Brincalhão” será encenado na terça-feira (6) no CMEI São José, na quinta-feira (8) na Escola São Fernando e na sexta-feira (9) no CMEI Hans Helmut Behrend.

No dia 7 de Setembro (quarta-feira), às 14h no Centro Cultural Nanuk, ocorrerá uma reunião que servirá de Pré-Conferência para a formação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial.

1ª Semana Cultural de Rolândia

Promoção da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria de Educação.

PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR:

De 5 a 11 de Setembro (segunda a domingo)

Dias 5, 6, 8 e 9 (segunda, terça, quinta e sexta):

- Mostra de Cultura Africana e Indígena e apresentação de Capoeira no Museu Municipal, às 9h.

Dia 7 (quarta-feira):

- Desfile Cívico na Avenida Interventor Manoel Ribas, às 9h.

Dia 9 (sexta-feira):

- Festival de Música Pé Vermelho, organizado pelo maestro Claudemir Trevisan, a partir das 20h30, no Nanuk.

Dia 10 (sábado):

- Oficinas de pipa e jogos e apresentação dos grupos folclóricos Rotkappen e Weisser Schwan, no Calçadão, a partir das 10h, e na Vila Oliveira, às 14h.

Dia 11 (domingo):

- Encerramento com o 4° Piquenique Cultural, com oficinas para crianças (xadrez, jogos, pipas, brinquedos com material reciclável) e grupos musicais, a partir das 9h, na Praça Castelo Branco.

Asimp/PMI