OAB-Londrina promove 1º Ciclo de Palestras dos Advogados Trabalhistas

Londrina

Na próxima terça-feira, dia 6 de setembro, será realizado o 1º Ciclo de Palestras de Advogados Trabalhistas, na sede da OAB-Londrina, a partir das 19 horas, com o tema “Novo CPC e a Justiça do Trabalho”.

Serão realizadas palestras com Ana Paula Sefrin Saladini, juíza do trabalho; e Luiz Fellipe Preto, advogado trabalhista. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 5, segunda-feira, na sede da entidade em Londrina (Rua Parigot de Souza, 311), pelo fone (43) 3294-5900 ou ainda pelo e-mail

secretaria.londrina@oabpr.org.br.