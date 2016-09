Sebrae/PR promove Mês da Inovação, em setembro, com ações em todo o Estado

Geral

Objetivo é incentivar o desenvolvimento de projetos em inovação e tecnologia, como fator de competitividade para micro e pequenas empresas paranaenses, por meio do Programa Sebraetec

Um mês inteiro dedicado ao incentivo à inovação e tecnologia nas micro e pequenas empresas. Em setembro, o Sebrae/PR promove o Mês da Inovação, com cerca de 300 ações previstas para todo o Estado, em conjunto com parceiros. Serão clínicas tecnológicas, oficinas, seminários, rodadas de negócios, bate-papos, palestras e consultorias, voltadas às necessidades específicas de 22 segmentos diferentes de empresas.

O foco das ações é auxiliar os empresários a venderem mais, reduzirem custos, ampliarem mercados e se adaptarem a normas e regulamentos, por meio de investimento em projetos de inovação e tecnologia. Tudo isso com subsídio de 50 a 60% do Sebrae/PR, por meio do Programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia.

“Neste cenário economicamente complicado, é importante que os pequenos negócios melhorem seu posicionamento no mercado. E a inovação e tecnologia aparecem como instrumentos importantes para isso”, explica o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, César Rissete.

De acordo com ele, o Mês da Inovação será o momento de sensibilizar o empresário à necessidade de investir em melhorias em seus serviços, processos ou produtos, para se destacar no mercado. Em todos os eventos, nas seis regionais do Sebrae no Paraná, os empreendedores receberão orientações e serão informados sobre como acessar o subsídio, pelo Sebraetec.

Os projetos, geralmente, têm valor de R$ 2 mil a R$ 50 mil. Os subsídios não reembolsáveis do Sebrae/PR são de 60% para microempreendedores individuais e produtores rurais, e de 50% para micro e pequenas empresas.

O Sebraetec

A solução, atualmente, está dividida nas modalidades Orientação, para empresas que necessitam de serviços tecnológicos de baixa complexidade, e Adequação, para aquelas que carecem de suporte tecnológico classificado como de média ou alta complexidade. Para participar, é preciso que o faturamento anual da empresa não ultrapasse R$ 3,6 milhões.

O suporte tecnológico do Sebrae/PR no Programa inclui consultorias para identificar necessidades e potencialidades do negócio, acompanhamento, como forma de assegurar os melhores resultados e minimizar os riscos, além de auxílio na opção para investimento em tecnologia e inovação. O Sebraetec atua nas áreas de design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade inovação, sustentabilidade e serviços digitais.

“Na modalidade Orientação, como o próprio nome diz, a empresa recebe orientações e consultorias tecnológicas, a fim de ajustar e melhorar seu processo produtivo. Já na modalidade Adequação, o objetivo é adequar, ou até mesmo alterar, de forma significativa, seus produtos, serviços ou processos produtivos, conforme as exigências legais e necessidades do mercado”, detalha César Rissete.

Programação

Informações sobre a programação do Mês da Inovação nas regionais podem ser obtidas pela Central de Relacionamento do Sebrae/PR, no 0800 570 0800.

Asimp/Sebrae/PR