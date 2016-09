Unopar realiza nova triagem para tratamento ortodôntico gratuito

Londrina

Ação acontece nesta segunda-feira na Clínica de Odontologia da instituição

Nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, a Clínica de Odontologia da Unopar fará uma nova triagem com o intuito de selecionar pacientes para tratamento gratuito em ortodontia. Os interessados deverão comparecer pessoalmente e preencher alguns requisitos, como idade entre 18 a 30 anos, falta de espaço para alinhamento dos dentes e sem histórico de tratamento ortodôntico prévio.

A seleção acontecerá no período da manhã, das 8h30 às 11h, e no período da tarde, das 14h às 17h, na Clínica de Odontologia localizada na Unidade Piza. Os pacientes dentro dos critérios citados acima serão avaliados e quem não for selecionado neste momento será mantido em uma lista prioritária de espera para a próxima triagem. O tratamento é uma iniciativa do curso de Especialização em Ortodontia da Unopar.

Asimp/Unopar