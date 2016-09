Jovens discutem sistema político brasileiro no Colégio Marista Londrina

Educação

Debate compõe Fóruns de Juventude da Pastoral Juvenil Marista

Na próxima segunda-feira, 5 de setembro, o Colégio Marista de Londrina promove o Fórum de Juventudes, evento no qual acontecerá um debate sobre o sistema político brasileiro com a participação de cerca de 100 estudantes do Ensino Médio e educandos do Centro Educacional Marista Irmão Acácio.

Os Fóruns de Juventudes compõem um projeto desenvolvido por iniciativa da Pastoral Juvenil Marista que propõe a discussão e diálogo entre entidades, instituições e organismos eclesiais e sociais a partir de uma temática relacionada à promoção e defesa de direitos das crianças, adolescentes e jovens.

Para a edição em Londrina, os estudantes do Colégio Marista escolheram o debate sobre política, que contará com a participação dos professores da área de ciências humanas (história, filosofia e sociologia), que apresentarão como se constituiu e está organizado o sistema político do país.

“O Fórum incentiva o protagonismo dos alunos, que propuseram o tema e organizaram o debate, em parceria com a área ciências humanas do Colégio Marista de Londrina, e também é uma oportunidade para se aprofundarem nos conteúdos das disciplinas a partir de temas atuais. Além disso, a discussão é importante para a formação e participação cidadã dos jovens”, afirma Lígia Couto Gomes, agente de pastoral do Colégio Marista de Londrina.

Asimp/Colégio Marista Londrina