Senador Renan Calheiros, vá devagar com o andor

Artigos e Opinião

O Regimento do Senado não está acima da Constituição. Ademais, não se trata de aprovação de nenhuma lei, mas sim do julgamento de impeachment. Respeito e moralidade pública são elementos indispensáveis para o cumprimento das normas brasileiras. A Constituição Federal tem que ser respeitada e interpretada na sua essência e não no interesse politico. E na sua essência, a Constituição ao contemplar a hipótese de impeachment do mandatário da Republica, está emergente a suspensão dos direitos políticos, pois assim foi aplicado a Fernando Collor.

O Regimento do Senado não pode estar acima da Constituição. Logo, a manobra, o acordão entre PT e PMDB para fatiar o impeachment foi indecente e uma afronta grave à nossa Carta Magna. É como se o Senado, de forma unilateral, sem ouvir a Câmara Federal, alterasse o texto constitucional a seu talante.

Trata-se vergonhosamente do velho hábito do jeitinho indecoroso brasileiro de encontrar saídas para contornar as legalidades. E isso não pode continuar no plano politico.

Ricardo Lewandowski devotou ao PT a sua parcela de gratidão, por estar no STF, ao anuir com o fatiamento, pois, como presidente do STF, guardião da Constituição, jamais poderia permitir que a Constituição Federal fosse desrespeitada.

E não temos dúvida de que o imoral fatiamento será revogado pelo pleno do STF.

Júlio César Cardoso - juliocmcardoso@hotmail.com