Inadimplência em Londrina confirma trajetória de queda

Economia

As inclusões e exclusões de pessoas físicas no rol de restrição de crédito continuam com viés negativo, segundo levantamento do SPC ACIL.

Em agosto, o número de inclusões no cadastro usado pelos lojistas foi 10,05% menor que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a queda de registro já alcança 16,22%. Em todas as medições mensais de 2016 até agora, houve redução no número de inclusões em comparação com o ano passado. A queda mais acentuada foi em abril, quando a porta de entrada do cadastro sofreu queda de 32,13%.

Em relação às exclusões, o cenário não é muito diferente. Agosto registrou a sexta queda mensal consecutiva, com diminuição de 8,18% em relação ao mesmo mês em 2015, a menor queda desde abril. “A situação econômica, com juros elevados, desemprego e queda na renda, tem afetado a capacidade das pessoas em honrar compromissos financeiros”, avalia Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL, entidade responsável pelo levantamento. No ano, a movimentação na porta de saída do cadastro é 5,94% menor do que no mesmo período do passado.

Asimp/Acil